Политика
Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в судеКоммерсантъ 07:40
Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook Гудков написал, что подал иск против нового закона, сенатора Андрея Клишаса – его автора, подписанта документа – вице-спикера Госдумы Петра Толстого.Право.ру05:27
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Общество
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Происшествия
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Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
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Политика
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Политика
Сербия планирует вступить в Евросоюз
Посол Сербии в России Славенко Терзич заявил, что его страна ориентирована на вступление в Европейский союз, однако хочет сохранить военный нейтралитет, пишут РИА Новости.
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Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
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Пореченков стал народным артистом России
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Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
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Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
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Врачи восстановили диафрагму с помощью полипропилена
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Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit
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В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль
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Армия и оружие
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Два дежурных истребителя ВВС Британии «Торнадо» вышли с авиабазы для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, проводивших полет над Северным морем, об этом свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб.
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