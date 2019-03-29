Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в судеКоммерсантъ 07:40

с чего всё началось

Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.

Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в суде

Здоровье В Югре третий год фиксируется снижение рождаемости В ХМАО на протяжении трех лет стабильно снижается рождаемость.

Политика Медведев прокомментировал дела Абызова, Калви и Ишаева У бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова «был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, и получил такое уголовно-правовое развитие», считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Технологии Instagram тестирует функцию перемотки видео Instagram is testing video seekbar pic.twitter.com/gyIZZhrh2y — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 27, 2019 Instagram уже включает эту функцию для видео, размещенных на IGTV, но удивительно, что мы впервые увидели, что она включена для обычных людей в Instagram.

Технологии Российские силовики взялись за VPN-сервисы В Роскомнадзоре объяснили эти действия требованиями силовиков.

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Общество «Юнармия» пообещала своим участникам льготы при поступлении в вузы Члены патриотической организации «Юнармия» смогут рассчитывать на получение дополнительных баллов к результату Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые будут учитываться при их поступлении в вуз.

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Происшествия Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои "Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.

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