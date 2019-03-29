Политика

Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в судеКоммерсантъ 07:40

Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.
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 Гудков написал, что подал иск против нового закона, сенатора Андрея Клишаса – его автора, подписанта документа – вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Право.ру05:27

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Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в суде

Коммерсантъ07:40

Дмитрий Гудков оспорил в Верховном суде закон об оскорблении госсимволов

Интерфакс07:03

Дмитрий Гудков потребовал от Верховного суда отменить закон о наказании за оскорбление власти

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Дмитрий Гудков подал иск в ВC с требованием отменить закон Клишаса об оскорблении власти

Znak.com04:34

Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса

Эхо Москвы04:30

Гудков просит Верховный суд признать недействительным закон об оскорблении властей

Росбалт05:25
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
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После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

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На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
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Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

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Медведев уверен, что США никогда не отменят санкции в отношении России

США никогда не отменят санкции в отношении России, так как они многие годы строят свою политику на этом.
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Авто

Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией

Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено 27 марта в 10:57
Экономика

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Политика

США грозят санкциями нефтекомпаниям за сделки с Венесуэлой

В случае несогласия, администрация США угрожает ввести санкции против компаний, продолжающих закупать нефть у Венесуэлы.
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Космос

США вывели на орбиту экспериментальный военный спутник связи

Обновлено в 03:37
Технологии

Instagram тестирует функцию перемотки видео

Instagram is testing video seekbar pic.twitter.com/gyIZZhrh2y — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 27, 2019 Instagram уже включает эту функцию для видео, размещенных на IGTV, но удивительно, что мы впервые увидели, что она включена для обычных людей в Instagram.
Обновлено в 09:43
Финансы

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Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
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«Даллас» обыграл «Эдмонтон», Радулов забросил 26-ю шайбу в сезоне

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Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве

На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ

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Армия и оружие

Автоматизированную линию сборки самолетов Ил-76МД-90А запустят летом

Монтаж самой крупной в России автоматизированной поточной линии сборки самолетов был начат на предприятии "Авиастар-СП" в ноябре прошлого года.
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Гаджеты

В процессорах Intel нашли опасную уязвимость. Что об этом нужно знать

Специалисты компании Positive Technologies Максим Горячий и Марк Ермолов на конференции Black Hat в Сингапуре выступили с докладом о найденной уязвимости в процессорах Intel.
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Хирургическое отделение Пеновской ЦРБ переехало в новое помещение

Хирургическое отделение переехало из аварийного корпуса в капитально отремонтированное помещение.
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Шоу-бизнес

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Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.
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Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области

Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
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Британские депутаты отказались рассматривать поправки по Brexit

Спикер Палаты общин Соединенного Королевства Джон Беркоу принял решение не выносить на рассмотрение парламента поправки, предложенные депутатами к инициативе правительства о проведении голосования по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава ЕС.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Адвокаты экс-министра Абызова обжаловали его арест

Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова обжаловали в Мосгорсуде его арест.
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Интернет

МТС запустила платформу для интернета вещей

Платформа МТС для интернета вещей позволит интегрировать в цифровую экосистему оператора все существующие в России проекты на основе IoT.
Обновлено в 06:43
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
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Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

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Генсек ЛАГ обвинил США в подрыве созданного ими миропорядка

Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.
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Потребительские доходы в США в феврале выросли на 0,2% по сравнению с январем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли США.
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Дмитрий Гудков
Российский политик
Российский политик, общественный деятель. Председатель Партии перемен с 23 июня 2018 года. В прошлом - будучи членом партии Справедливая Россия был избран депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва.
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