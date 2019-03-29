Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в судеКоммерсантъ 07:40

с чего всё началось

Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.

Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в суде

Армия и оружие Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".

Происшествия WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).

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Авто Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.

Экономика Медведев уверен, что дело Калви связано с конфликтом акционеров Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.

Политика США грозят санкциями нефтекомпаниям за сделки с Венесуэлой В случае несогласия, администрация США угрожает ввести санкции против компаний, продолжающих закупать нефть у Венесуэлы.

Технологии Instagram тестирует функцию перемотки видео Instagram is testing video seekbar pic.twitter.com/gyIZZhrh2y — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 27, 2019 Instagram уже включает эту функцию для видео, размещенных на IGTV, но удивительно, что мы впервые увидели, что она включена для обычных людей в Instagram.

Финансы Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.

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Происшествия Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.

Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Армия и оружие Автоматизированную линию сборки самолетов Ил-76МД-90А запустят летом Монтаж самой крупной в России автоматизированной поточной линии сборки самолетов был начат на предприятии "Авиастар-СП" в ноябре прошлого года.

Гаджеты В процессорах Intel нашли опасную уязвимость. Что об этом нужно знать Специалисты компании Positive Technologies Максим Горячий и Марк Ермолов на конференции Black Hat в Сингапуре выступили с докладом о найденной уязвимости в процессорах Intel.

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Политика Генсек ЛАГ обвинил США в подрыве созданного ими миропорядка Соединённые Штаты расшатывают мировой порядок, основы которого сами же создавали, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.