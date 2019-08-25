Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоциклеLife.ru 13:00

Заверила, что они не пострадали. Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар. Она поставила на подзарядку сегвей и легла спать, а тот ночью загорелся.
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Дмитрий Дибров с женой попали в аварию

StarHit.ru10:00

Дмитрий Дибров с женой попали в аварию

1rnd.ru05:15

Полина и Дмитрий Дибровы попали в аварию

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 12:40

Дмитрий Дибров с супругой врезались в дерево

161.ruвчера в 14:20

Дмитрий Дибров с женой на мотоцикле врезался в дерево

Панорама Ростова-на-Донувчера в 13:14

Звездные столкновения: как ростовские знаменитости попадали в ДТП

Rostov gazeta05:29

Ростовчанка Полина Диброва сообщила, что попала в ДТП на мотоцикле

Donday.ruвчера в 11:14
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Экономика

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.
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Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика

Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%

Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
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Маринато Гилерме: С «Краснодаром» получился тяжелый матч, не привыкли играть в такую погоду

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Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

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Шоу-бизнес

Поклонники приписали Кожевниковой четвертую беременность

34-летняя актриса Мария Кожевникова отдыхает с детьми в испанской Марбелье.
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Украинский военный командир погиб на Донбассе

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Происшествия

На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом

Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Обновлено в 08:08
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Технологии

«Триколор» отвернулся от «Витрины ТВ»

Оператор прекратил онлайн-трансляции каналов ВГТРК и НМГ Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ).
Обновлено в 18:32
Политика

Стали известны первые результаты выборов президента Абхазии

Обновлено в 18:41
Футбол

Барселона — Бетис 5:2

Обновлено в 16:52
Общество

В России вновь выросла площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в России выросла на 7,7 тыс. га, до 50,1 тыс. га, сообщает «Авиалесоохрана».
Обновлено в 12:00
Экономика

Антимонопольная служба грозит жалобщикам штрафами

На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).
Обновлено в 17:58
Шоу-бизнес

Божена Рынска ждет ребенка от скончавшегося Игоря Малашенко

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что у нее и покойного мужа будет дочь – Евгения Игоревна Малашенко.
Обновлено в 19:22
Политика

В США российский пулемет признали лучшим в мире

В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
Политика

ВАК вызывают на защиту в Верховном суде

Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии.
Обновлено в 18:32
Общество

В Росгвардии изучат законопроект об идентификации сотрудников

Росгвардия ознакомится с законопроектом о внешней идентификации ее сотрудников в общественных местах при выполнении ими профессиональных обязательств.
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Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Обновлено в 09:16
Происшествия

В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа

Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

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Наука

Сезонную смену окраса воробьинообразных объяснили половым отбором и защитой от хищника

Орнитологи выяснили, что сезонная смена окраса у воробьинообразных зависит от того, насколько вид полигамен и представляет интерес для хищника, а также от изменчивости климата в месте обитания.
Обновлено вчера в 07:19
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
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«ПСЖ» нанес поражение «Тулузе» в матче чемпионата Франции

"Пари Сен-Жермен" разгромил "Тулузу" в матче третьего тура чемпионата Франции.
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Наука

В Крыму нашли необычное двухъярусное захоронение сарматского младенца

Ученые-археологи обнаружили на территории Крыма очень необычное двухъярусное сарматское захоронение.
Обновлено в 00:12
Шоу-бизнес

Экс-бойфренд Виктории Бони Пьер Андрюран женился

Экс-бойфренд Виктории Бони Пьер Андрюран женился Напомним, это уже второй брак Пьера Андрюрана.
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Армия и оружие

Израиль перехватил две выпущенные из сектора Газа ракеты

Обновлено в 19:05
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Дмитрий Дибров
Журналист
Советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Работал на пяти федеральных телеканалах, член Академии Российского телевидения.
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