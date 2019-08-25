Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в авариюStarHit.ru 10:00
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Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено в 22:01
Футбол
Дубль Агуэро помог «Ман Сити» обыграть «Борнмут»
"Манчестер Сити" одержал победу над "Борнмутом" в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
В России ускорят производство самолетов Ил-76МД-90А
В России ускорят производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и его модификаций.
Обновлено в 22:06
Кино
Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием
Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера Сергея Соловьева с 75-летием.
Обновлено в 08:15
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Назван единственный регион России, где не будет дефицита мужчин
Чукотка является единственным российским регионом, где в долгосрочной перспективе мужчин по-прежнему будет больше, чем женщин, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Политика
Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
Обновлено в 20:29
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадали 5 человек – 2 в реанимации
В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх машин пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.
Обновлено в 23:07
Политика
Главы Польши, США и Германии выступят в Варшаве 1 сентября
Президенты Польши, Соединённых Штатов и Германии выступят с речью 1 сентября на мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в Варшаве.
Обновлено в 07:27
Общество
В Донецке установили памятник Пушкину, напечатанный на 3D-принтере
Торжественное открытие памятника великому русскому поэту Александру Пушкину, созданного благодаря печати на 3D-принтере, состоялось в Буденновском районе Донецка возле дворца культуры по случаю 150-летия со дня основания города.
Обновлено в 11:09
Футбол
Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии
Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Обновлено в 12:46
Авто
Видео: кто победит в перетягивании каната, Mercedes-AMG G 63, Bentley Bentayga или Porsche Cayenne?
YouTube-канал Carwow сравнил в перетягивании каната новые Mercedes-AMG G 63, Porsche Cayenne Turbo и Bentley Bentayga Speed.
Обновлено в 11:59
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше
Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Экономика
В Сахалинской области предложили снизить транспортный налог
Согласно предложенным коррективам, размер ежегодных платежей владельцев автомобилей мощностью 150 лошадиных сил уменьшится с 3150 до 2250 рублей, а налог на более мощную машину в 200 лошадиных сил снизится с 7000 до 5000 рублей в год.
Обновлено в 22:27
Политика
СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.
Обновлено в 22:23
Наука
В Крыму нашли необычное двухъярусное захоронение сарматского младенца
Ученые-археологи обнаружили на территории Крыма очень необычное двухъярусное сарматское захоронение.
Обновлено в 00:12
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на резервную дату
Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, с Международной космической станцией (МКС) будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе
После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Появились кадры с места гибели актера и режиссера Игоря Хомского
В Сети опубликованы первые кадры с места гибели режиссера криминального сериала "Закон каменных джунглей" Игоря Хомского.
Обновлено в 09:08
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири вновь увеличилась
Отмечается, что если 24 августа было зафиксировано 122 лесных пожара общей площадью 42,4 тысячи гектаров, то 25 августа количество пожаров сократилось до 109, но они охватили площадь в 50,12 га.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18