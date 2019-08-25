Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с женой попали в авариюStarHit.ru 10:00

Дмитрий Дибров потерял чемодан жены.
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Дмитрий Дибров с женой попали в аварию

StarHit.ru10:00

Дмитрий Дибров с женой попали в аварию

1rnd.ru05:15

Дмитрий Дибров с супругой врезались в дерево

161.ruвчера в 14:20

Звездные столкновения: как ростовские знаменитости попадали в ДТП

Rostov gazeta05:29

Дмитрий Дибров с женой на мотоцикле врезался в дерево

Панорама Ростова-на-Донувчера в 13:14

Полина и Дмитрий Дибровы попали в аварию

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 12:40

Ростовчанка Полина Диброва сообщила, что попала в ДТП на мотоцикле

Donday.ruвчера в 11:14
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Хоккей

«Динамо» проиграло ЦСКА, но стало победителем Кубка мэра Москвы

Обновлено в 14:30
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Саратовской области

Обновлено в 18:43
Технологии

За рубежом заинтересовались космической медициной РФ

Зарубежные партнеры проявили интерес к разработкам космической медицины, созданным в России.
Обновлено в 18:25
Происшествия

В уфимском парке трехлетний ребенок получил удар током

В Уфе во время прогулки трехлетний ребенок получил удар током.
Обновлено в 12:28
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Гаджеты

Названы лучшие беспроводные наушники для бега в 2019 году

Обновлено в 01:42
Авто

В интернете представили УАЗ по прозвищу «Малыш»

Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

Обновлено в 15:23
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 16:56
Футбол

Футболисты «ПСЖ» разгромили «Тулузу» в матче чемпионата Франции

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Тулузу" с крупным счетом в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 17:15
Общество

В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников Росгвардии

В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников правоохранительных органов, работающих в общественных местах.
Обновлено вчера в 12:32
Здоровье

Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в Калмыкии до конца года

До конца года планируем все завершить и сдать.
Обновлено в 13:54
Культура

Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Обновлено вчера в 08:13
Общество

Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет

Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено вчера в 08:17
Армия и оружие

Израильская армия перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа

Обновлено в 14:56
Происшествия

В Испании столкнулись самолет и вертолет

Обновлено в 12:52
Наука

Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека

Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Политика

Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»

«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:16
Авто

Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья

Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
Обновлено в 01:00
Экономика

«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд

«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд Один из крупнейших российских IT-дистрибуторов «Марвел-Дистрибуция» выпустит собственные аксессуары для смартфонов, включая наушники, колонки и пауэрбанки, под брендом Accesstyle.
Обновлено в 18:32
Политика

Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после смерти роженицы в Ставропольском крае

Возбуждено уголовное дело по факту смерти 24-летней роженицы Дианы Келасовой в Андроповском районе Ставропольского края.
Обновлено в 13:37
Происшествия

В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа

Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Происшествия

NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе

Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Музыка

Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу

Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
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Дмитрий Дибров
Журналист
Советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Работал на пяти федеральных телеканалах, член Академии Российского телевидения.
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