Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в авариюStarHit.ru 10:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Технологии
За рубежом заинтересовались космической медициной РФ
Зарубежные партнеры проявили интерес к разработкам космической медицины, созданным в России.
Обновлено в 18:25
Происшествия
В уфимском парке трехлетний ребенок получил удар током
В Уфе во время прогулки трехлетний ребенок получил удар током.
Обновлено в 12:28
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Гаджеты
Названы лучшие беспроводные наушники для бега в 2019 году
Обновлено в 01:42
Авто
В интернете представили УАЗ по прозвищу «Малыш»
Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Футбол
Футболисты «ПСЖ» разгромили «Тулузу» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Тулузу" с крупным счетом в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 17:15
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников Росгвардии
В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников правоохранительных органов, работающих в общественных местах.
Обновлено вчера в 12:32
Здоровье
Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в Калмыкии до конца года
До конца года планируем все завершить и сдать.
Обновлено в 13:54
Культура
Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
В Испании столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 12:52
Наука
Создан тест по анализу крови для определения срока жизни человека
Учеными из Германии разработан новый тест по анализу крови для определения срока жизни человека.
Обновлено 23 августа в 09:35
Политика
Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:16
Авто
Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья
Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
Обновлено в 01:00
Экономика
«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд
«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд Один из крупнейших российских IT-дистрибуторов «Марвел-Дистрибуция» выпустит собственные аксессуары для смартфонов, включая наушники, колонки и пауэрбанки, под брендом Accesstyle.
Обновлено в 18:32
Политика
Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после смерти роженицы в Ставропольском крае
Возбуждено уголовное дело по факту смерти 24-летней роженицы Дианы Келасовой в Андроповском районе Ставропольского края.
Обновлено в 13:37
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Музыка
Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу
Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53