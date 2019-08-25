Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в деревоРоссийская газета 12:32
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах. Добавив, что, в целом, затрудняется конкретизировать детали инцидента и не исключает, что это дерево врезалось в них с супругом.
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