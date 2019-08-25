Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в деревоРоссийская газета 12:32

"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах. Добавив, что, в целом, затрудняется конкретизировать детали инцидента и не исключает, что это дерево врезалось в них с супругом.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Дмитрий Дибров с женой попали в аварию

StarHit.ru10:00

Дмитрий Дибров с женой попали в аварию

1rnd.ru05:15

Полина и Дмитрий Дибровы попали в аварию

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 12:40

Дмитрий Дибров с супругой врезались в дерево

161.ruвчера в 14:20

Дмитрий Дибров с женой на мотоцикле врезался в дерево

Панорама Ростова-на-Донувчера в 13:14

Звездные столкновения: как ростовские знаменитости попадали в ДТП

Rostov gazeta05:29

Ростовчанка Полина Диброва сообщила, что попала в ДТП на мотоцикле

Donday.ruвчера в 11:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Единоборства

Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона

Обновлено вчера в 16:10
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 14:00
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
Футбол

«Монако» с Головиным упустил победу в матче Лиги 1 с «Нимом»

В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нимом». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако.
Обновлено в 10:58
Политика

Компании из Китая приобрели более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Более 50% акций украинского завода «Мотор Сич», сотрудники которого занимаются производством авиационных двигателей, приобрели китайские компании Skyrizon и Xinwei Group.
Обновлено в 12:33
Происшествия

В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Происшествия

На Ставрополье возбудили дело после смерти роженицы

СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе края.
Обновлено в 12:48
Футбол

Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»

«Удинезе» одержал победу над «Миланом» в матче первого тура серии А. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Родриго Бекао, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА.
Обновлено в 14:02
Происшествия

В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками

В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:12
Авто

Новый Mercedes-AMG G63 объявлен самым желанным внедорожником в мире

На ютуб-канале «Top Gear» опубликовали видео тест-драйва ресталингвого Mercedes-AMG G63, по итогам которого Крис Харрис назвал этот внедорожник одним из самых лучших в своём классе.
Обновлено в 13:21
Политика

В Абхазии состоялись выборы президента

Обновлено в 13:58
Гаджеты

Появились живые фото умных часов Fitbit Versa 2

Обновлено в 12:22
Происшествия

В Москву вертолетом доставили ребенка, на которого упала дверь

Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу Москвы ребенка, на которого упала металлическая дверь в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
Обновлено в 13:12
Культура

Актера Олега Меньшикова экстренно увезли в реанимацию

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку

Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье

Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

Мужчина, застреленный в пятницу в берлинском районе Моабит, оказался 40-летним гражданином Грузии, по подозрению в убийстве задержан 49-летний россиянин, сообщила прокуратура Берлина.
Обновлено вчера в 14:29
Религия

Патриарх Кирилл объяснил правило подставления второй щеки после удара

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что пацифисты неверно толкуют Евангелие.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Высший пилотаж на истребителях Су-57 показали на видео

Видео с тренировкой пилотов смогли заснять жители поселка Жуковский – вероятно, Су-57 отрабатывают программу для грядущего авиасалона МАКС-2019, который откроется для посетителей 27 августа.
Обновлено в 12:03
Музыка

Наталья Орейро и Димаш Кудайбергенов отожгли в Сочи

Сочи в пятый раз принимает международный музыкальный конкурс молодых исполнителей.
Обновлено в 07:02
Политика

В Кремле надеются на здравый смысл членов G7 по отношению к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на здравый смысл у всех участников G7 в вопросе отношений с российской стороной.
Обновлено в 13:31
Единоборства

Харитонов отправил в нокаут Митриона

На турнире Bellator 225 в Бриджпорте (штат Коннектикут, США) состоялся бой между Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом.
Обновлено в 00:56
Здоровье

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Футбол

Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии

Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Обновлено в 12:46
Единоборства

Дастин Порье: Обещаю, Хабиб будет истекать кровью

Обещаю, Нурмагомедов будет истекать кровью.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Махачкалу, когда он проходил по территории Чечни.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Происшествия

Российский губернатор пожалел о невозможности казнить убийцу ветерана

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которое произошло ранее в регионе.
Обновлено вчера в 15:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Дибров
Журналист
Советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Работал на пяти федеральных телеканалах, член Академии Российского телевидения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное