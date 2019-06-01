ФК «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов»Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 11:48

Ответный матч за право играть в РПЛ закончился победой нижегородцев со счетом 1-0. Но по результатам двух матчей самарцам удалось сохранить прописку в Премьер-лиге. Единственный гол в самом конце первого тайма с пенальти забил Даниил Фомин.

Все про Спорт ру

Общество Суд допросит Рамазана Абдулатипова по делу Гамидова Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты бывшего премьера Дагестана Абдусамад Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова о допросе еще нескольких свидетелей.

Финансы Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов.

Происшествия Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.

Политика Студентов в Китае предупредили о проблемах с визами в США В Министерстве образования КНР отметили, что студенты и ученые из Китая сталкиваются с ограничениями при получении виз США.

Армия и оружие Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.

Технологии Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.

Политика Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России Председатель сербского парламента Майя Гойкович заявила 3 июня в ходе встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, что Сербия не будет поддерживать санкции Запада в отношении России.

Наука В Турции нашли остатки древней смертельной инфекции На территории современной Турции ученые Кембриджского университета обнаружили следы древней опасной кишечной инфекции.

Общество Российская турбаза отказала детям с ВИЧ в отдыхе Сотрудники спортивной деревни «Новинки» в Нижегородской области отказались разместить на базе 50 детей, узнав, что у них ВИЧ.

Шоу-бизнес Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма Индийская актриса Приянка Чопра заступилась за свою бывшую коллегу, а ныне представительницу королевской семьи Меган Маркл.

Общество Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукции Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы.

Армия и оружие Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.

Здоровье Онколог рассказал об опасности нахождения на солнце Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно, поскольку безопасного загара не существует, а вред от ультрафиолета сопоставим с вредом от никотина.

Политика Трамп встретился с Елизаветой II Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

Футбол Rambler назвал стоимость подписки на матчи Английской премьер-лиги Как пояснили в Rambler, до 31 июля годовая подписка на трансляцию матчей будет стоить 2990 рублей, затем ее цена вырастет до 3990 рублей.

Политика В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019 Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.

Шоу-бизнес Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.