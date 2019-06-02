Футбол
Дмитрий Черышев удален в матче против «Крыльев Советов»Спорт-Экспресс 10:42
На 41-й минуте встречи Черышев придержал за футболку Виталия Денисова, который собирался вбросить мяч из аута, затем вступил в перепалку и был выдворен арбитром матча Сергеем Карасевым с тренерской скамейки.
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