Футбол
Дмитрий Черышев продолжит тренировать «Нижний Новгород»REGNUM 06:16
Напомним, Дмитрий Черышев стал главным тренером «Нижнего Новгорода» в июле 2018 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место в ФНЛ. В стыковых матчах «Нижний Новгород» проиграл самарским «Крыльям Советов» и не смог пробиться в премьер-лигу.
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Запись главы пермского Минздрава в Instagram удалилась «по техническим причинам»
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Происшествия
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ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
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Армия и оружие
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Обновлено в 01:50
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В администрации Зеленского рассказали о его графике работы
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Общество
Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей
Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.
Обновлено в 05:03
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Кейт Миддлтон на встрече с Трампом блистала в тиаре принцессы Дианы
37-летняя герцогиня выбрала для приема длинное белое платье с открытыми руками от Alexander McQueen, серьги королевы Елизаветы с сапфирами и бриллиантами, но главным ее украшением стала тиара.
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Общество
Более 200 тысяч мусульман отпразднуют Ураза-байрам в Москве
Более 200 тысяч мусульман ожидаются на праздничных молитвах в честь Ураза-байрама рядом с мечетями и на дополнительных площадках столицы 4 июня.
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Иркутские следователи выявили новых жертв в деле серийного насильника.
Обновлено в 05:51
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На шахте «Распадская» в Кемеровской области при обрушении кровли погиб горнорабочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 05:14
Авто
Новые Lada Vesta получат электронную панель приборов
Как сообщают представители компании Dop-shop, на базе их тюнинг-ателье была разработана ЖК-панель для Vesta с двумя виртуальными циферблатами.
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Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено вчера в 17:33
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ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Обновлено в 02:33
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Обновлено в 00:37
Экономика
Правила расходования материнского капитала изменились в России
Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Обновлено в 05:49