Футбол
Дмитрий Черышев продолжит тренировать «Нижний Новгород»REGNUM 06:16
Напомним, Дмитрий Черышев стал главным тренером «Нижнего Новгорода» в июле 2018 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место в ФНЛ. В стыковых матчах «Нижний Новгород» проиграл самарским «Крыльям Советов» и не смог пробиться в премьер-лигу.
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«Он лучший!»: Дмитрий Черышев продолжит тренировать «Нижний Новгород» в следующем сезоне
Нижний Новгород on-line08:43
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