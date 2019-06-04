Футбол

Дмитрий Черышев продолжит тренировать «Нижний Новгород»REGNUM 06:16

Напомним, Дмитрий Черышев стал главным тренером «Нижнего Новгорода» в июле 2018 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место в ФНЛ. В стыковых матчах «Нижний Новгород» проиграл самарским «Крыльям Советов» и не смог пробиться в премьер-лигу.
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«Он лучший!»: Дмитрий Черышев продолжит тренировать «Нижний Новгород» в следующем сезоне

Нижний Новгород on-line08:43

Дмитрий Черышев останется на посту главного тренера «Нижнего Новгорода»

Спорт-Экспресс04:44

Черышев останется главным тренером «Нижнего Новгорода» в следующем сезоне

Sportbox.RU05:03

Черышев останется главным тренером «Нижнего Новгорода» в следующем сезоне

Матч ТВ05:03

Черышев продолжит тренировать «Нижний Новгород» в следующем сезоне

Советский спорт04:49

Черышев продолжит работать в «Нижнем Новгороде», чтобы вывести клуб в РПЛ

Нева Спорт05:37

Черышев останется главным тренером «Нижнего Новгорода» в следующем сезоне

РИА Новости04:33
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
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Дмитрий Черышев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. За сборную России сыграл 10 официальных матчей и 1 неофициальный. Завершил свою игровую карьеру в Испании, где долгое время проживал и занимался тренерской деятельностью. С 2008 по 2009 годы тренировал детскую команду ФК «Реал Мадрид», в юношеской команде этого клуба играл его старший сын Денис.
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