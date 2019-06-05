Футбол
Дмитрий Черышев получил дисквалификацию на один матчОткрытый Нижний 10:14
Как сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, Дмитрий Черышев получил дисквалификацию на один матч российского чемпионата за инцидент, случившийся во время игры против "Крыльев Советов".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Общество
На базе ТД «Профнастил» 8 июня пройдёт акция «Удачная суббота»
Первую удачную субботу решено провести 8 июня.
Обновлено в 17:31
Общество
Студенты одного из вузов Владивостока и их родственники смогут летать в другие страны со скидкой
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве Владивостокского государственного университета (ВГУЭС), представительства авиакомпании Korean Air во Владивостоке и агентства путешествий «Приморский клуб» подписали ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева и региональный менеджер Korean Air Людмила Ткаченко.
Обновлено в 13:15
Экономика
ЕК потребовала наказать Италию из-за дефицита бюджета
Еврокомиссия рекомендовала начать санкционную процедуру против Италии за дефицит бюджета, передает ТАСС.
Обновлено в 15:07
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Общество
Алтайские выпускники пишут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Стоит отметить, что 18 июня - резервный день для сдачи ЕГЭ по физике, устный иностранный язык можно сдать 27 июня, письменный - 28 июня.
Обновлено в 00:27
Культура
В Лондоне открывается крупнейшая выставка Натальи Гончаровой
В Лондоне в галерее современного искусства Тейт Модерн открывается крупнейшая выставка работ Натальи Гончаровой.
Обновлено в 02:30
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Авто
Завод автоконцерна Great Wall начал работу в Тульской области
Завод крупной китайской автомобилестроительной компании Great Wall Motor сегодня начал функционировать в Тульской области.
Обновлено в 08:55
Общество
Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Санкт-Петербурге
Отмечается, что это первый бордель с куклами открывшийся Северной столице.
Обновлено в 05:46
Путешествия
Амстердам предлагает гостям супруга-гида на один день
Известно, что ролевую игру – свадьбу с голландцем на один день гостям Амстердама предложили представители туристического бизнеса города.
Обновлено в 17:39
Культура
«Ленинград» развлечет гостей ПМЭФ в «нулевой» день форума
Для гостей Петербургского международного экономического форума выступит самая известная группа Северной столицы — «Ленинград».
Обновлено в 08:15
Космос
Американцы развоевались с русскими в космосе из-за видео
Надо же было американцам предъявить претензии именно после этого выхода, когда Олег Кононенко и Алексей Овчинин чествовали нашего прославленного ветерана космоса, первопроходца открытого космоса Алексея Леонова (30 мая тот праздновал 85-летний юбилей).
Обновлено в 12:19
Общество
Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова
Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45
Транспорт
В российских поездах появились вагоны с ароматизацией
Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая является дочкой РЖД, запустила проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 06:47
Политика
Лавров назвал условия организации встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться только после того, как Киев исполнит достигнутые в «нормандском формате» договоренности.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым
Подопечный Бариса Алибасова, один из участников группы «На-На» Владимир Политов был очень удивлен новостями о несчастном случае, который произошел с продюсером.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского
На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес
Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее в соцсетях
Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее действия в соцсетях Итог своему сообщению Михалкова подвела в свойственной ей ироничной манере, приведя пример того, как надо взаимодействовать с подписчиками, и тут же воплотив ее в жизнь.
Обновлено вчера в 04:41
Религия
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Православные верующие в России и других странах отмечают в четверг Вознесение Господне.
Обновлено в 17:05
Общество
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам
Обновлено в 12:50
Кино
Кинокритики разнесли блокбастер «Люди Икс: Темный Феникс»
Обновлено в 05:28
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Обновлено в 08:20
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 16:55
Политика
Россия призвала Запад образумить Косово
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает западные страны образумить руководство непризнанного Косово.
Обновлено в 14:59