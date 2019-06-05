Футбол

Дмитрий Черышев получил дисквалификацию на один матчОткрытый Нижний 10:14

Как сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, Дмитрий Черышев получил дисквалификацию на один матч российского чемпионата за инцидент, случившийся во время игры против "Крыльев Советов".
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Тренер «Нижнего Новгорода» Черышев дисквалифицирован на один матч

RT на русском07:29

Дмитрий Черышев дисквалифицирован на один матч за инцидент с Виталием Денисовым

Sports.ru08:45

КДК РФС дисквалифицировал тренера «Нижнего Новгорода» Черышева на один матч

ТАСС07:18

Дм. Черышев дисквалифицирован на один матч ФНЛ

Чемпионат07:10

«Крылья Советов» оштрафованы из-за поведения болельщиков

Матч ТВ08:03

«Крылья Советов» оштрафованы на 10 тысяч рублей из-за поведения болельщиков

Спорт-Экспресс07:34

Тренер «Нижнего Новгорода» Черышев дисквалифицирован на один матч

РИА Новости07:22
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Общество

На базе ТД «Профнастил» 8 июня пройдёт акция «Удачная суббота»

Первую удачную субботу решено провести 8 июня.
Обновлено в 17:31
Общество

Студенты одного из вузов Владивостока и их родственники смогут летать в другие страны со скидкой

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве Владивостокского государственного университета (ВГУЭС), представительства авиакомпании Korean Air во Владивостоке и агентства путешествий «Приморский клуб» подписали ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева и региональный менеджер Korean Air Людмила Ткаченко.
Обновлено в 13:15
Экономика

ЕК потребовала наказать Италию из-за дефицита бюджета

Еврокомиссия рекомендовала начать санкционную процедуру против Италии за дефицит бюджета, передает ТАСС.
Обновлено в 15:07
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Футбол

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Общество

Алтайские выпускники пишут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Стоит отметить, что 18 июня - резервный день для сдачи ЕГЭ по физике, устный иностранный язык можно сдать 27 июня, письменный - 28 июня.
Обновлено в 00:27
Культура

В Лондоне открывается крупнейшая выставка Натальи Гончаровой

В Лондоне в галерее современного искусства Тейт Модерн открывается крупнейшая выставка работ Натальи Гончаровой.
Обновлено в 02:30
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Авто

Завод автоконцерна Great Wall начал работу в Тульской области

Завод крупной китайской автомобилестроительной компании Great Wall Motor сегодня начал функционировать в Тульской области.
Обновлено в 08:55
Общество

Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Санкт-Петербурге

Отмечается, что это первый бордель с куклами открывшийся Северной столице.
Обновлено в 05:46
Путешествия

Амстердам предлагает гостям супруга-гида на один день

Известно, что ролевую игру – свадьбу с голландцем на один день гостям Амстердама предложили представители туристического бизнеса города.
Обновлено в 17:39
Культура

«Ленинград» развлечет гостей ПМЭФ в «нулевой» день форума

Для гостей Петербургского международного экономического форума выступит самая известная группа Северной столицы — «Ленинград».
Обновлено в 08:15
Космос

Американцы развоевались с русскими в космосе из-за видео

Надо же было американцам предъявить претензии именно после этого выхода, когда Олег Кононенко и Алексей Овчинин чествовали нашего прославленного ветерана космоса, первопроходца открытого космоса Алексея Леонова (30 мая тот праздновал 85-летний юбилей).
Обновлено в 12:19
Общество

Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова

Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45
Транспорт

В российских поездах появились вагоны с ароматизацией

Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая является дочкой РЖД, запустила проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 06:47
Политика

Лавров назвал условия организации встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский могут встретиться только после того, как Киев исполнит достигнутые в «нормандском формате» договоренности.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым

Подопечный Бариса Алибасова, один из участников группы «На-На» Владимир Политов был очень удивлен новостями о несчастном случае, который произошел с продюсером.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес

Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее в соцсетях

Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее действия в соцсетях Итог своему сообщению Михалкова подвела в свойственной ей ироничной манере, приведя пример того, как надо взаимодействовать с подписчиками, и тут же воплотив ее в жизнь.
Обновлено вчера в 04:41
Религия

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Православные верующие в России и других странах отмечают в четверг Вознесение Господне.
Обновлено в 17:05
Общество

Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам

Обновлено в 12:50
Кино

Кинокритики разнесли блокбастер «Люди Икс: Темный Феникс»

Обновлено в 05:28
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Обновлено в 08:20
Политика

Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 16:55
Политика

Россия призвала Запад образумить Косово

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает западные страны образумить руководство непризнанного Косово.
Обновлено в 14:59
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На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

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Дмитрий Черышев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. За сборную России сыграл 10 официальных матчей и 1 неофициальный. Завершил свою игровую карьеру в Испании, где долгое время проживал и занимался тренерской деятельностью. С 2008 по 2009 годы тренировал детскую команду ФК «Реал Мадрид», в юношеской команде этого клуба играл его старший сын Денис.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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