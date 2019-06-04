Футбол
Дмитрий Черышев останется главным тренером «Нижнего Новгорода»RT на русском 06:41
Российский специалист Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, продолжит работу в должности главного тренера клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Он лучший!»: Дмитрий Черышев продолжит тренировать «Нижний Новгород» в следующем сезоне
Нижний Новгород on-line08:43
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Здоровье
Ученые назвали напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Обновлено в 08:30
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Гаджеты
В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia
В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Общество
Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным
По мнению Лужных, подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России "Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ" следует признать недействующим.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом
Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
Обновлено в 05:56
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Единоборства
Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике
Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 03:56
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
Обновлено в 02:19
Политика
Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку
Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.
Обновлено в 09:22
Космос
У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Наука
Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива на Земле
Китайские ученые проанализировали химический состав горшков, которые использовали древние китайские пивовары, и раскрыли крайне необычную рецептуру первых алкогольных напитков Земли.
Обновлено в 08:17
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях в начислении платы за вывоз мусора
По данным прокуратуры, в каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявлены нарушения в вопросах начисления и взимания платы за вывоз мусора, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:18
Здоровье
Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак
Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.
Обновлено в 06:16
Культура
Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian
Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Ани Лорак уволила всю свою команду
Как стало известно SUPER, певица приняла решение проститься с многолетним бессменным концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.
Обновлено в 05:59
Религия
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 07:55
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100
Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
Обновлено в 05:58
Космос
Космический грузовик «Прогресс МС-10» затопили в Тихом океане
Грузовой корабль "Прогресс МС-10", отчаливший во вторник от Международной космической станции (МКС) и сведенный с орбиты, прекратил существование в южной части Тихого океана, сообщает во вторник ЦНИИмаш.
Обновлено в 09:18
Религия
Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, который завершил священный месяц Рамадан.
Обновлено в 05:45
Общество
В Выхино ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
Обновлено в 08:28
Экономика
Правительство утвердило программу комплексного развития села
На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Обновлено в 07:58
Происшествия
Арестовано имущество бывших дагестанских чиновников
Арестовано имущество бывших дагестанских чиновников Суд арестовал почти 330 объектов недвижимости на 20 млрд руб. в рамках расследования дела о махинациях с земельными участками в Дагестане.
Обновлено в 09:15