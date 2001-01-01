Футбол

Дмитрий Черышев извинился за удаление в матче с «Крыльями»Спорт-Экспресс вчера в 12:14

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев после победы над "Крыльями Советов" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге (1:0) извинился за свое удаление.
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Дмитрий Черышев — об удалении в матче с «Крыльями»: «Такую контратаку сорвал!»

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Черышев удален в матче с «Крыльями»

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Дмитрий Черышев поблагодарил игроков «Нижнего Новгорода» после победы над «Крыльями»

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Дмитрий Черышев удален в матче против «Крыльев Советов»

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Россияне заметили снижение зарплат

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Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
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МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН

Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
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Суарес восстановился после артроскопии колена

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По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
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В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
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Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
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Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
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По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
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В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

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Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.
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В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
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Дмитрий Черышев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. За сборную России сыграл 10 официальных матчей и 1 неофициальный. Завершил свою игровую карьеру в Испании, где долгое время проживал и занимался тренерской деятельностью. С 2008 по 2009 годы тренировал детскую команду ФК «Реал Мадрид», в юношеской команде этого клуба играл его старший сын Денис.
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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