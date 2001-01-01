Дмитрий Черышев извинился за удаление в матче с «Крыльями»Спорт-Экспресс вчера в 12:14

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев после победы над "Крыльями Советов" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге (1:0) извинился за свое удаление.

Дмитрий Черышев извинился за удаление в матче с «Крыльями»

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