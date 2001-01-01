Футбол
Дмитрий Черышев извинился за удаление в матче с «Крыльями»Спорт-Экспресс вчера в 12:14
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев после победы над "Крыльями Советов" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге (1:0) извинился за свое удаление.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дмитрий Черышев был удален за то, что помешал Виталию Денисову вбросить мяч из аута
Sports.ruвчера в 11:10
Дмитрий Черышев: «Чуть-чуть придержал я Денисова, приношу свои извинения»
Евро-футбол.рувчера в 12:21
Дмитрий Черышев поблагодарил игроков «Нижнего Новгорода» после победы над «Крыльями»
Спорт-Экспрессвчера в 12:33
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Шоу-бизнес
Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма
Обновлено вчера в 15:21
Политика
WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле
Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
Обновлено в 02:28
Футбол
Моуринью о триумфе «Ливерпуля», игре Кейна в финале и претендентах на «Золотой мяч»
Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а "Ливерпуль", хоть и выиграл Лигу чемпионов, не сумел добиться подобных успехов в АПЛ.
Обновлено в 04:06
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Происшествия
ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Политика
Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле
Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Политика
МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН
Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено вчера в 05:49
Футбол
Суарес восстановился после артроскопии колена
Нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес завершил финальную стадию восстановления после артроскопии правого колена из-за проблем с мениском, информирует официальный Твиттер сине-гранатовых.
Обновлено в 06:57
Экономика
Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Транспорт
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Авто
Россияне потратили 766 млрд рублей на покупку новых автомобилей
Обновлено в 05:53
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Рудковская оправдалась за нещадную эксплуатацию сына Плющенко
Продюсер Яна Рудковская оправдалась после обвинений в нещадной эксплуатации юного Саши Плющенко, более известного как Гном Гномыч.
Обновлено в 07:35
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой компанией в России
«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.
Обновлено в 05:23
Общество
Синоптики предсказывают тёплый июнь для Петербурга и Ленобласти
Порадовать жителей Ленобласти и Петербурга может и то, что в этом июне ожидается меньше осадков, чем обычно.
Обновлено вчера в 22:57
Транспорт
В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро
Обновлено в 07:00
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
Политика
Трамп назвал мэра Лондона неудачником
Президент США Дональд Трамп назвал работу мэра Лондона Садика Хана ужасной и призвал его бороться с преступностью.
Обновлено в 07:21
Культура
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
«Она ж казённая»: украинский снайпер разорвал американскую винтовку
В социальных сетях появилась фотография снайперской винтовки Barrett M82, которую бравый солдат привёл в полную негодность.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Томские полицейские обстреляли «Ниву» с подростком за рулем
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, за рулем машины находился подросток.
Обновлено в 07:33
Происшествия
ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей
Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Саша Савельева вышла на сцену впервые после рождения сына
Недавно певица, все свое время посвящающая сыну, впервые вышла в свет и даже спела на сцене.
Обновлено в 03:40
Авто
Обновленный Nissan X-Trail вызвал ажиотажный спрос
Обновлено в 01:07