Футбол
Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести»Матч ТВ вчера в 14:05
Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер». Ответная встреча пройдет в Самаре 2 июня. Читайте также: «Крылья Советов» в гостях дожали «Нижний Новгород»
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«Для чего сегодня привезли ВАР, я не знаю». Черышев - о поражении от «Крыльев»
Спорт-Экспрессвчера в 16:32
Черышев: «Не знаю, зачем привезли VAR. Сегодня не видел ни помощи, ни плюсов, ни минусов»
Sport24.ruвчера в 15:04
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Самолет времен Второй мировой разбился в Польше
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Власти Косово объявили сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, раненного местными силовиками, персоной нон грата.
Обновлено в 07:01
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Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
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Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
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Обновлено вчера в 20:48
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
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Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров ушел в отставку
Замгубернатора Руслан Гаттаров, который курировал экономический блок в правительстве региона, уходит в отставку.
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Общество
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Стало известно, сколько зарабатывает Тина Канделаки
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Армия и оружие
Сторожевик «Сметливый» проследит за учениям НАТО у берегов Болгарии
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Армия и оружие
Опубликовано видео атаки БПЛА на танк «Меркава»
Видеоролик с кадрами атаки беспилотного аппарата палестинской группировки «Исламский джихад» на танк израильской армии был опубликован на сайте организации 30 мая.
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В деле "Седьмой студии" появился новый подозреваемы - предприниматель из Санкт-Петербурга Валерий Синельников.
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Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли
Болевая нечувствительность голых землекопов была обнаружена около 10 лет назад Гэри Лювином (Gary Lewin) из немецкого Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка.
Обновлено в 06:56
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Нюша, Юлия Барановская и Ольга Серябкина на preparty фестиваля «Жара»
Люди говорят: С 25 по 28 июля в Баку уже в четвертый раз пройдет музыкальный фестиваль «Жара».
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Политика
Соратник Зеленского пообещал окончить войну в Донбассе
Напомним, что 30 мая украинский премьер Владимир Гройсмана, которого Верховная рада не смогла отправить в отставку, обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко и его соратников в развязывании войны в Донбассе.
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ПСО «Казань» вернется к строительству космодрома Восточный
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