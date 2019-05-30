Футбол
Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести»Матч ТВ вчера в 14:05
Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер». Ответная встреча пройдет в Самаре 2 июня. Читайте также: «Крылья Советов» в гостях дожали «Нижний Новгород»
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Черышев: «Не знаю, зачем привезли VAR. Сегодня не видел ни помощи, ни плюсов, ни минусов»
Sport24.ruвчера в 15:04
«Для чего сегодня привезли ВАР, я не знаю». Черышев - о поражении от «Крыльев»
Спорт-Экспрессвчера в 16:32
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Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг
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На Украине утвердили правила написания русских фамилий
Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию «Украинского правописания», предусматривающего в том числе правила написания русских фамилий.
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Авто
Британцы сообщили дату премьеры электрогиперкара Lotus Type 130
Электрический гиперкар Lotus Type 130 представят 16 июля в Лондоне. А пока производитель опубликовал тизерное видео с новинкой.
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Футбол
«Чеховские медведи» выиграли суперлигу в 18-й раз подряд
Команда из Чехова в третьем матче финала победила московский «Спартак» (27:23, счет в серии 2-1) и стала чемпионом России по гандболу.
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Вернулись чувства: Николаев и Королева выставили общение напоказ
Певец и композитор Игорь Николаев поздравил свою бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения, опубликовав в инстаграме отрывок из песни "Прощайте, детские мечты".
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В Антиохийском патриархате не исключают низложения Варфоломея
В Антиохийском патриархате не исключают, что константинопольский патриарх Варфоломей может быть низложен на Всеправославном соборе, даже если он не примет в нём участия.
Обновлено в 16:22
Общество
Рабочего «Севмаша», который показывал Путину плакат, оштрафовали
Сотрудника «Севмаша» Евгения Романенко оштрафовали на 10 тысяч рублей за развёрнутый на церемонии спуска на воду АПЛ «Белгород» 23 апреля баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:34
Культура
Брат участницы «Голоса» написал заявление на Алсу
Интернет-пользователи резко отреагировали на скандал вокруг детского "Голоса", обвинив родителей Абрамовой в подкупе голосов для дочери.
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Кино
Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает анекдотом удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про Элтона Джона.
Обновлено в 09:54
Футбол
Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.
Обновлено в 12:49
Авто
Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73
Концепт-кар GT 4-Door Coupe в облике модели 63 S уже является самой мощной серийной моделью Mercedes за исключением серийной Project One, но, по слухам, GT73 поднимет все на совершенно новый уровень, получив мощность порядка 800 л.с. По данным издания Autocar, новинка может дебютировать уже в следующем году.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл обвинили в безумных тратах на одежду
Обновлено в 09:10
Футбол
Дзюба вспомнил о неверии россиян в сборную перед чемпионатом мира
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба побывал на шоу «Вечерний Ургант», где вспомнил об отношении российских болельщиков к национальной команде до старта чемпионата мира-2018.
Обновлено в 14:59
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Политика
ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Политика
Западные СМИ испугались влияния Путина на европейских политиков
Резкий рост числа представителей консервативных партий в Европейском парламенте связан с популярностью президента России Владимира Путина у политиков и рядовых жителей Европы.
Обновлено в 13:18
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Цена июльских фьючерсов на WTI падала на 1,84%, до $55,52 за баррель. Вчера, 30 мая, цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Спорт
Плющенко назвал Загитову королевой
Обновлено в 13:02
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней
Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено в 08:12
Политика
Москва и Токио по-разному смотрят на формат мирного договора
Москва и Токио по-разному смотрят на формат мирного договора Россия и Япония в очередной раз не смогли приблизиться к разрешению проблемы отсутствия между ними мирного договора.
Обновлено в 10:39
Общество
Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Политика
Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины
Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Фанаты Началовой добавляют землю с ее могилы в чай и суп
Обновлено в 08:11
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21