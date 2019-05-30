Футбол

Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести»Матч ТВ вчера в 14:05

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Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер». Ответная встреча пройдет в Самаре 2 июня. Читайте также: «Крылья Советов» в гостях дожали «Нижний Новгород»
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