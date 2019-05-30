Футбол
Дмитрий Черышев: «Пусть действия арбитров останутся на их совести»Матч ТВ вчера в 14:05
Самое главное, что команда играла хорошо, ребята старались, а действия арбитров пусть останутся на их совести, — сказал Черышев в эфире телеканала «Матч Премьер». Ответная встреча пройдет в Самаре 2 июня. Читайте также: «Крылья Советов» в гостях дожали «Нижний Новгород»
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«Для чего сегодня привезли ВАР, я не знаю». Черышев - о поражении от «Крыльев»
Спорт-Экспрессвчера в 16:32
Черышев: «Не знаю, зачем привезли VAR. Сегодня не видел ни помощи, ни плюсов, ни минусов»
Sport24.ruвчера в 15:04
Дмитрий Черышев – о матче с «Крыльями»: «Действия арбитров пусть останутся на их совести»
Бомбардир.рувчера в 14:32
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 01:39, Ашберн
Происшествия
В Кабуле прогремел мощный взрыв
Обновлено в 00:52
Технологии
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Армейский склад в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу Петра Порошенко.
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Наука
Дупликация гена позволила морским колюшкам выжить на пресноводной диете
Обновлено вчера в 11:54
Общество
Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка
В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
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Спорт
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С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
CBS: певцу R. Kelly предъявили новые обвинения в насилии
Новые обвинения в насилии по 11 пунктам предъявлены певцу R. Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) в США.
Обновлено вчера в 18:13
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
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Обновлено вчера в 12:14
Политика
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Политика
Порошенко хочет сбежать из Украины и укрыться в Великобритании
Экс-президент Петр Порошенко, прикинувшийся больным, хочет сбежать из Украины и укрыться в Великобритании.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Игнатьев отказался комментировать слухи о своем уходе из «Краснодара»
Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев заявил, что не будет комментировать информацию о своем возможном уходе из команды.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Лавров выразил обеспокоенность планами размещения ПРО США в Японии
Москва обеспокоена тем, что в Японии собираются разместить американскую ПРО, это угрожает безопасности России, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи министров иностранных дел и обороны двух стран в Токио.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
В Москве из-за дорожного конфликта мужчина ранил из пистолета оппонента
На северо-востоке Москвы мужчина ранил своего оппонента из травматического пистолета из-за дорожного конфликта.
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Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Кадастровая палата подвела итоги горячей линии для дачников
Серия горячих линий и дни открытых дверей прошли во всех региональных филиалах, а специалисты ведомства ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.
Обновлено вчера в 15:03
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Кемсоцинбанка
Центральный Банк России с 31 мая отозвал лицензию у кредитной организации Кемсоцинбанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.
Обновлено вчера в 14:44
Футбол
Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Путин наградил многодетные семьи
Президент России Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» восьми многодетным семьям.
Обновлено вчера в 13:19
Спорт
Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Швеции
Серебряная медаль досталась украинке Юлии Левченко, бронзу взяла шведка Эрика Кинси Россиянка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме, с первой попытки она взяла высоту 1,92 метра, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Новогодние каникулы в 2020 году станут короче
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте
Обновлено вчера в 04:41
Политика
Глава ВЦИОМ ответил Кремлю, почему упал рейтинг доверия к Путину
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прокомментировал результаты соцопроса, который показал падение доверия к Владимиру Путину, сообщает радиостанция «Коммерсант FM».
Обновлено вчера в 10:27
Футбол
Норвежский нападающий забил девять голов в матче ЧМ U20
Завершился матч чемпионата мира U20 в группе C между сборными Норвегии и Гондураса. Встреча проходила в Люблине на стадионе «Арена Люблин».
Обновлено вчера в 14:32
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено 29 мая в 14:55