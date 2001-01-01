Дмитрий Черышев: «Не соглашусь, что „Крылья Советов“ были сильнее»Реальное время вчера в 13:49

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Крылья Советов" в Самаре уступили "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1. Главный тренер нижегородской команды Дмитрий Черышев подвел итоги встречи: — Хотелось бы сказать большое спасибо своим футболистам, они показали характер.

Дмитрий Черышев: «Не соглашусь, что „Крылья Советов“ были сильнее»

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