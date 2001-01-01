Футбол

Дмитрий Черышев: «Не соглашусь, что „Крылья Советов“ были сильнее»Реальное время вчера в 13:49

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Крылья Советов" в Самаре уступили "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1. Главный тренер нижегородской команды Дмитрий Черышев подвел итоги встречи: — Хотелось бы сказать большое спасибо своим футболистам, они показали характер.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
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Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что Украине нужно начать прямые переговоры с Россией.
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Опубликованы предварительные прогнозы на выборы в Раду

Отмечается, что если бы выборы в Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент могли бы пройти «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского; «Оппозиционная платформа — За жизнь», выражающая интересы юго-востока страны; «Европейская солидарность» (бывшая БПП) экс-президента Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
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Энди Руис-младший сенсационно победил Энтони Джошуа и стал абсолютным чемпионом мира, сообщает "Советский спорт".
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Дмитрий Черышев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. За сборную России сыграл 10 официальных матчей и 1 неофициальный. Завершил свою игровую карьеру в Испании, где долгое время проживал и занимался тренерской деятельностью. С 2008 по 2009 годы тренировал детскую команду ФК «Реал Мадрид», в юношеской команде этого клуба играл его старший сын Денис.
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