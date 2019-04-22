Общество
Дмитрий Быков впервые вышел на связьГазета.Ru 14:27
Идущий на поправку писатель Дмитрий Быков вышел на связь с сочувствующими через инстаграм. Литератор в привычной саркастической манере написал, что слухи о его плохом самочувствии "как обычно, сильно преувеличены" и выразил надежду "вернуться в строй как можно скорее".
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После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.
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Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
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США пообещали заплатить до $10 млн за информацию о финансовых операциях ливанского движения «Хезболла», которое Вашингтон считает террористическим.
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Власти требуют от поставщика песка для «Ростов-Арены» 30 млн рублей
Департамент имущественно-земельных отношений донской столицы подал иск к АО "Донтрансгидромеханизация" на сумму 30,5 млн рублей.
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Гособвинение обжаловало возвращение дела Масляевой в прокуратуру
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Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
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У православных христиан началась Страстная неделя
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Футбол
Погба рассказал о словах Сульшера после проигрыша «Эвертону»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о том, что услышала в раздевалке команда от наставника Уле-Гуннар Сульшера после поражения в игре 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Эвертоном" (0:4), передает "Советский спорт".
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Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".
Обновлено в 06:26
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Усик иронично отреагировал на результаты выборов президента Украины
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Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы
Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
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Общество
«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии
"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
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Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
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Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
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Уточняется, что участники митинга после его слов начали скандировать "через год".
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