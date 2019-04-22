Общество

Дмитрий Быков впервые вышел на связьГазета.Ru 14:27

Идущий на поправку писатель Дмитрий Быков вышел на связь с сочувствующими через инстаграм. Литератор в привычной саркастической манере написал, что слухи о его плохом самочувствии "как обычно, сильно преувеличены" и выразил надежду "вернуться в строй как можно скорее".
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Дмитрий Быков впервые вышел на связь

Газета.Ru14:27

Дмитрий Быков опубликовал первое после приступа сообщение в соцсетях

МедиаКорСеть09:33

Дмитрий Быков опубликовал оптимистичный пост в Instagram

Говорит Москва08:28

Писатель Быков сообщил о планах вскоре «вернуться в строй»

РБК09:07

Дмитрий Быков рассчитывает вернуться к работе как можно скорее

ТАСС08:41

Писатель Быков опубликовал оптимистичный пост в Instagram

РЕН ТВ08:20

Писатель Дмитрий Быков рассчитывает вскоре вернуться к работе

Эхо Москвы09:32
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
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Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
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Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
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СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами

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Политика

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США пообещали заплатить до $10 млн за информацию о финансовых операциях ливанского движения «Хезболла», которое Вашингтон считает террористическим.
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Экономика

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Департамент имущественно-земельных отношений донской столицы подал иск к АО "Донтрансгидромеханизация" на сумму 30,5 млн рублей.
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Происшествия

Гособвинение обжаловало возвращение дела Масляевой в прокуратуру

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Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
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У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
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Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

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Погба рассказал о словах Сульшера после проигрыша «Эвертону»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о том, что услышала в раздевалке команда от наставника Уле-Гуннар Сульшера после поражения в игре 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Эвертоном" (0:4), передает "Советский спорт".
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Адвокат Кокорина считает, что суд превращается в «дело 12 стульев»

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Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

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Один человек пострадал в драке со стрельбой на севере Москвы

Драка со стрельбой произошла на Хорошевском шоссе в Москве, в результате пострадал один человек.
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«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии

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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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