Общество
Дмитрий Быков впервые после госпитализации вышел на связьГазета.Ru 09:18
Писатель Дмитрий Быков впервые после госпитализации и искусственной комы обратился в инстаграме к своим друзьям, коллегам и поклонникам. Быков опубликовал фото, на котором широко улыбается, и отметил, что слухи о его плохом самочувствии сильно преувеличены.
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Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Политика
Мизулина назвала запреты признаком свободы
Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.
Обновлено в 11:28
Здоровье
В России могут запретить ночную торговлю настойкой боярышника
В ночное время российским аптекам могут запретить торговать настойкой боярышника.
Обновлено вчера в 20:26
Авто
«Группа ГАЗ» запустила специальные программы на покупку автобусов «Вектор Next»
Обновлено в 10:30
Общество
Налог за теплицу придется заплатить дачникам
Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Здоровье
Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области
В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Экономика
Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Происшествия
В Нижегородской области горят 17 садовых домиков
Крупный пожар вспыхнул в Кстовском районе днем 22 апреля. Огнем охвачены 17 садовых домиков.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма
Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 10:42
Политика
Песков не смог сказать, смотрел ли Путин дебаты Порошенко и Зеленского
Российский лидер Владимир Путин не смотрел в прямом эфире дебаты между участниками второго тура украинских выборов президента Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:28
Гаджеты
Запуск проблемного Galaxy Fold со складным экраном перенесли
Корпорация Samsung перенесла старт продаж складного смартфона Galaxy Fold.
Обновлено в 12:04
Политика
Савченко рассказала, кто виноват в ухудшении отношений РФ и Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке терактов в центре Киева, в минувшее воскресенье рассказала, кто виноват в ухудшении отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 00:07
Политика
Коломойский объявил о скором возвращении на Украину
Украинский бизнесмен и бывший глава Приватбанка Игорь Коломойский заявил, что он вернется на Украину после окончательного подсчета голосов на президентских выборах.
Обновлено в 13:37
Футбол
Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»
Нападающий «Спартака» Зе Луиш вернулся к тренировкам и готовится к возвращению на поле после травмы.
Обновлено в 12:53
Политика
Президент Грузии осудила стычки в Панкисском ущелье
Обновлено в 09:54
Энергетика
Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%
Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
Политика
На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор
Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
Космос
В России разработали и изготовили прибор для европейских спутников
Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» изготовил оборудование для локаторов спутников Европейского космического агентства (ЕКА).
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников
Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 12:00
Политика
Зеленский обозначил приоритеты своей работы на посту президента
В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.
Обновлено в 04:00
Политика
Петру Порошенко в Киеве устроят публичные проводы
Лидер гонки Владимир Зеленский принимает поздравления, Пётр Порошенко признал свое поражение. Ему сегодня решили устроить публичные проводы.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14