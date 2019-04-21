Общество
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознаниеИзвестия 08:26
Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщила пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова в воскресенье, 21 апреля.
Читать в источнике
Оценить43
Хорошие, прекрасные новости: пришел в сознание, это раз, и второе - переведен на самостоятельное дыхание, самостоятельно дышит. В сознание он начал приходить еще вчера, но об этом просили молчать, а сейчас уже указывает, что надо кому делать.
— Дмитрий Муратов, российский журналистWMJ.ru 09:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Армия и оружие
В Петербурге создали ракету-дрон для уничтожения беспилотников
Петербургские специалисты создали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:21
Авто
Acura показала в Нью-Йорке спорткар NSX GT3 Evo
На автосалоне в Нью-Йорке компания Acura показала спорткар NSX GT3 Evo, автомобиль получил 3,5-литровый мотор и обойдётся от 465 000 евро.
Обновлено в 04:58
Общество
Гороскоп от таролога: Близнецы будут веселиться, Львы тратить деньги
Советы, к которым стоит прислушаться Специально для читателей progorod43.ru профессиональный таролог Анна Кибешева составила гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля для всех знаков зодиака.
Обновлено в 07:57
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Авто
Продажи новых люксовых автомобилей в РФ упали на 19%
По два новых автомобиля сегмента Luxury приобрели жители в 11-ти субъектах РФ, по одному – еще в 14-ти.
Обновлено в 11:00
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Авто
Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу
На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено в 04:00
Космос
Роскосмос представил «музыку звезд»
Как пояснили в госкорпорации, пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды сверхвысокой плотности, которые имеют период вращения и определенную модуляцию излучения, приходящего к Земле.
Обновлено в 10:48
Космос
На Марсе нашли доказательство «библейского потопа» - Руины древнего города запечатлены на снимках NASA
Приверженцы эволюционной теории склоняются к отсутствию жизни на Марсе. Свою позицию подкрепляют словами древних пророков о населении Земли.
Обновлено в 08:08
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Общество
Митинг против призыва в армию провалился в Петербурге
Согласованная акция против призыва в армию на площади Ленина в Петербурге оказалась немногочисленной.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Наталья Подольская опубликовала фото без макияжа
Известная певица Наталья Подольская опубликовала в своем аккаунте Instagram фотографию, на которой она позирует без макияжа.
Обновлено в 01:53
Футбол
Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Енисеем»
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Обновлено в 10:53
Наука
Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»
Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Политика
Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза
Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.
Обновлено в 06:37
Транспорт
В России задумались об ужесточении авиационной безопасности
Министерство транспорта России намерено ужесточить правила авиационной безопасности в аэропортах и на бортах воздушных судов.
Обновлено в 09:08
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Здоровье
В России каждая третья женщина имеет ожирение
Каждая третья женщина имеет ожирение, каждая вторая — избыточный вес. Об этом сообщило государственное издание «Российская газета».
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Киркоров подарил Пугачевой подвеску за 80 млн рублей
Подвеска «Арлекин», по подсчетам ювелиров, обошлась музыканту в 80 миллионов рублей.
Обновлено в 08:02
Общество
На суде активисту Ишутину не смогли объяснить, за что его судят
Самое интересное, что ни представитель прокуратуры, ни судья не могли объяснить, за что именно судят Кирилла.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой
Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Быкова рассказала о состоянии писателя
Писатель Дмитрий Быков переведен на самостоятельное дыхание, сообщила его супруга Ирина Лукьянова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 09:34
Политика
«Блок Петра Порошенко» примет участие в выборах в Раду
«Обязательно партия «Блок Петра Порошенко — Солидарность» пойдет на парламентские выборы», — заявил Герасимов.
Обновлено в 10:09
Футбол
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу
Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50