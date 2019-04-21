Общество
Дмитрий Быков пришел в сознаниеКоммерсантъ 07:28
Писателя Дмитрия Быкова перевели на самостоятельное дыхание, сообщила его жена Ирина Лукьянова в Facebook. Других деталей о его самочувствии она не привела. Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов подтвердил улучшение состояния писателя.
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Хорошие, прекрасные новости: пришел в сознание, это раз, и второе - переведен на самостоятельное дыхание, самостоятельно дышит. В сознание он начал приходить еще вчера, но об этом просили молчать, а сейчас уже указывает, что надо кому делать.
— Дмитрий Муратов, российский журналистWMJ.ru 09:42
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