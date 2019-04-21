Общество

Дмитрий Быков пришел в сознаниеКоммерсантъ 07:28

Писателя Дмитрия Быкова перевели на самостоятельное дыхание, сообщила его жена Ирина Лукьянова в Facebook. Других деталей о его самочувствии она не привела. Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов подтвердил улучшение состояния писателя.
Читать в источнике
Дмитрий Муратов
Хорошие, прекрасные новости: пришел в сознание, это раз, и второе - переведен на самостоятельное дыхание, самостоятельно дышит. В сознание он начал приходить еще вчера, но об этом просили молчать, а сейчас уже указывает, что надо кому делать.
— Дмитрий Муратов, российский журналистWMJ.ru 09:42

Подробнее о событии

Дмитрий Быков пришел в сознание и начал дышать самостоятельно

МИР 2412:09

Дмитрий Быков начал разговаривать после выхода из комы

РБК10:42

Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание, самостоятельно дышит

Эхо Москвы10:02

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Интерфакс09:03

Писатель Дмитрий Быков начал дышать самостоятельно

РИА Новости07:26

Дмитрий Быков пришел в сознание

ТАСС10:58

Писатель Дмитрий Быков вышел из комы

Московский Комсомолец06:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено в 11:39
Политика

Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины

Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
Обновлено в 08:50
Политика

Зеленский набирает, Порошенко теряет: социологи обновили данные экзитпола

Всеукраинская академия мониторинга, анализа и прогноза 21 апреля в 17:20 опубликовала новые данные экзитпола, согласно которым за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 72,8% избирателей За его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, отдали голоса 22,9% опрошенных.
Обновлено в 10:26
Политика

На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей

Обновлено в 10:03
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что допустил нарушение, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень в ходе голосования во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 10:12
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Туле военнослужащий подорвался на гранате

По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Общество

Чайка открыл казачий кадетский корпус на Кубани

Генеральный прокурор России Юрий Чайка принял участие в открытии реконструированного казачьего кадетского корпуса на Кубани.
Обновлено в 12:20
Космос

Академия наук Белоруссии и «Роскосмос» договорились о сотрудничестве

Национальная академия наук Белоруссии и корпорация "Роскосмос" договорились о развитии сотрудничества, сообщила пресс-служба посольства республики в РФ.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Младшая дочь Игоря Крутого столкнулась с проблемами подросткового периода

Обновлено в 10:00
Политика

Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку

В своем первом выступлении на государственном телевидении генерал аль-Бурхан заявил также, что совет заинтересован в скорейшей передаче власти гражданскому правительству, и обещал в течение недели рассмотреть все предложения оппозиции.
Обновлено в 12:19
Происшествия

У петербурженки угнали машину с таксой внутри

Обновлено в 09:56
Энергетика

Найден источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти

На заседании оперативного штаба на заводе "Нафтан" сообщили об обнаружении источника загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти, передает издание "Вестник Нафтана".
Обновлено в 12:05
Политика

Порошенко проголосовал на президентских выборах

Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Беременная Меган Маркл не пришла на день рождения Елизаветы II

День рождения королевы Великобритании пришелся в этом году на католическую Пасху.
Обновлено в 10:53
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Зюганов находит уместными портреты Сталина на акции «Бессмертный полк»

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался на своей странице "ВКонтакте" о тех, кто недоволен присутствием на акции памяти погибших в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" портретов тогдашнего советского правителя Иосифа Сталина.
Обновлено в 04:34
Политика

Экзитполы: На выборах президента Украины Зеленский увеличил отрыв

Как сообщают «Вести — Украина», по состоянию на 18.00 по результатам опросов проголосовавших избирателей у шоумена — 78,8% голосов, а у его соперника Петра Порошенко — 21,2%.
Обновлено в 11:45
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Общество

Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы

Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Авто

Honda представила «заряженный» Civic в модификации Si

На автосалоне в Нью-Йорке состоялся дебют спортивной модификации Honda Civic 2019 модельного года, получившей приставку Si в названии.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

Пушков назвал взрывы на Шри-Ланке войной против христианства

«Взрывы католических церквей во время празднования Пасхи однозначно указывают на попытку террористов начать войну против христианства», — написал политик в своем Twitter.
Обновлено в 06:36
Политика

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Армия и оружие

Петербургские инженеры придумали ракету для борьбы с беспилотниками

В Петербурге разработали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Обновлено в 11:13
Политика

Студия «Квартал 95» запланировала съемки без Зеленского

Студия «Квартал 95», основанная кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, уже запланировала съемки и концерт без него.
Обновлено в 11:51
Политика

Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Футбол

Игрок КХЛ дебютировал в футболе

Матч закончился победой «Камаза» со счетом 2:0. В регулярном чемпионате КХЛ Лукоянов набрал 24 очка, забросив 13 шайб и отдав 11 результативных передач.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Министр культуры Франции заявил, что Нотр-Дам почти полностью спасен

Обновлено в 06:09
Футбол

«Манчестер Юнайтед» с разгромным счетом проиграл «Эвертону»

Обновлено в 11:37
ещё по теме
Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное