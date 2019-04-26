Общество

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравлениеКоммерсантъ вчера в 19:38

Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился. О причинах своей госпитализации он рассказал в выпуске программы «Один» на «Эхе Москвы», записанном им из больницы.
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Дмитрий Быков
Я не знаю, чем я отравился, не знаю, из-за чего у меня случился этот скачок и не понимаю, почему я фактически в самолете на Уфу потерял сознание.
— Дмитрий Быков, русский писательРБК вчера в 18:54

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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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