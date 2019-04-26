Общество
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравлениеКоммерсантъ вчера в 19:38
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился. О причинах своей госпитализации он рассказал в выпуске программы «Один» на «Эхе Москвы», записанном им из больницы.
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Я не знаю, чем я отравился, не знаю, из-за чего у меня случился этот скачок и не понимаю, почему я фактически в самолете на Уфу потерял сознание.
— Дмитрий Быков, русский писательРБК вчера в 18:54
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Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
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Общество
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Политика
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Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.
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В Хабаровском крае геолог выжил в схватке с медведем
Обновлено вчера в 23:27
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.
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Здоровье
Медики назвали пять продуктов, полезных при диабете
Медики из Великобритании перечислили пять продуктов, которые полезны при диабете, как показали исследования.
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Кино
Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»
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Хоккей
«Коламбус» проиграл в стартовом матче серии с «Бостоном»
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Обновлено вчера в 22:08
Баскетбол
Скончался один из лучших игроков НБА Джон Хавличек
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Политика
Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке
Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия.
Обновлено вчера в 22:48
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Барбашев набрал первое очко в Кубке Стэнли
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев заработал первое очко в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Даллас Старз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:09
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено 24 апреля в 08:54
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Артемий Лебедев показал непринятые варианты логотипа «ВКонтакте»
Обновлено вчера в 22:12
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено вчера в 10:04
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в четыре раза
Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избрали на пост главы региона во втором туре.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
Обновлено вчера в 15:05
Хоккей
Овечкин сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею
Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», в числе которых Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов согласились сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 00:23
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Зеленский обвинил ЦИК в попытках помешать ему распустить Раду
Победитель президентских выборов на Украине (согласно результатам обработки 100% протоколов) Владимир Зеленский обвинил Центризбирком страны в затягивании официального подведения итогов голосования.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Под Иркутском школьника насмерть зажало продуктовыми поддонами
В Братске 11-летний школьник погиб во время игр на улице с друзьями.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
26 апреля пройдет траурное шествие
Обновлено вчера в 14:07
Кино
Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине
Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США
Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма
Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной матерью семилетний мальчик
В реанимации в больнице Вологды скончался семилетний мальчик, который был избит приемной матерью в августе 2018 года и находился в искусственной коме.
Обновлено вчера в 22:57
Путешествия
В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019
Средняя стоимость отдыха с человека в нынешнем курортном сезоне составит 2,8 тысячи рублей в день, сообщил РИА Новости глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человек
Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:24
Путешествия
Туристам с положительной визовой историей получить шенген станет проще
В Еврокомиссии отметили, что «положительным» туристам будут выдавать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания - от одного года до пяти лет.
Обновлено вчера в 08:38