Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализацииРБК вчера в 18:54
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Быков заявил о планах вскоре «вернуться в строй».
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Общество
Почти половина россиян планирует печь куличи и красить яйца к Пасхе
Чуть менее половины россиян (48%) приготовят к Пасхе куличи, творожную пасху и покрасят яйца, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:23
Кино
В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая
Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о том, как умерла старейшая актриса театра Элина Быстрицкая, ушедшая сегодня из жизни в возрасте 91 года.
Обновлено в 04:22
Кино
Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Участники войны ко Дню Победы получат 10 тысяч рублей
Обновлено вчера в 06:26
Интернет
Facebook запретит приложения с тестами после скандала с Cambridge Analytica
Прошло уже больше года с тех пор, как на Facebook обрушился скандал с Cambridge Analytica, и социальная сеть определенно пытается сделать все возможное для защиты информации пользователей, анонсировав новую политику платформы, которой должны будут следовать разработчики.
Обновлено в 02:05
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Политика
Зеленского за отдых в Турции раскритиковали в Раде
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая была избрана от "Блока Петра Порошенко" (БПП), раскритиковала победителя украинских выборов Владимира Зеленского за то, что он полетел в Турцию с детьми.
Обновлено в 03:55
Политика
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Министры труда, культуры и здравоохранения Магаданской области лишились премий по решению губернатора Сергея Носова за то, что не вовремя предоставили данные в государственные автоматизированные системы управления.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах
Обновлено в 02:23
Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Происшествия
У космодрома Восточный произошел пожар
Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Политика
Совбез ООН проведёт заседание по решению РФ о паспортах для Донбасса
Заседание Совбеза ООН по поводу решения России о введении упрощенной процедуры предоставления гражданства РФ жителям Донбасса запланировано на 25 апреля, заявил 24 апреля журналистам представитель постпреда Украины при Организации Объединённых Наций Олег Николенко.
Обновлено 24 апреля в 16:03
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Признанного самозванцем Сорокина суд лишил наследства Мишулина
Позже объявился Эдуард Сорокин, который уверял, что Спартак Мишулин – его родной дед по отцовской линии.
Обновлено в 04:41
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено в 02:37
Футбол
Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»
В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию
Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в пятницу вокзал Владивостока и направился обратно в Северную Корею.
Обновлено в 03:16
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Политика
На Украине приняли закон об использовании украинского языка
В законе утверждается, что его действие не распространяется на сферу частного общения и осуществления религиозных обрядов.
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
Обновлено в 05:02
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Отдых в Крыму предстоящим летом на одного человека в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей в день, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:20
Политика
Жители Донбасса не получат пенсии от России
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
Обновлено в 04:24
Происшествия
На востоке Москвы столкнулись четыре машины
Обновлено в 01:40
Общество
Запрет на коронацию новых воров в законе продлен до 2026 года
Важные новости криминального мира: на крупнейшей за последние годы сходке воров в законе, которая проходит в эти дни в пригородах Стамбула, принято решение продлить мораторий на коронацию авторитетов до 2026 года.
Обновлено вчера в 10:38