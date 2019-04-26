Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализацииРБК вчера в 18:54

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Быков заявил о планах вскоре «вернуться в строй».
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«Бог есть, и он занимается украшением мира»: Дмитрий Быков рассказал о том, что видел в коме

Уфа1.ру03:10

Быков не будет обращаться в полицию связи со своим отравлением

Интерфакс03:16

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

РБКвчера в 18:54

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

РИА Новостивчера в 21:37

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Коммерсантъвчера в 19:38

Писатель Дмитрий Быков считает, что причиной ухудшения его самочувствия стало отравление

Эхо Москвы03:01

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дождьвчера в 18:56
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Общество

Почти половина россиян планирует печь куличи и красить яйца к Пасхе

Чуть менее половины россиян (48%) приготовят к Пасхе куличи, творожную пасху и покрасят яйца, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 04:23
Кино

В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о том, как умерла старейшая актриса театра Элина Быстрицкая, ушедшая сегодня из жизни в возрасте 91 года.
Обновлено в 04:22
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено вчера в 11:48
Политика

Участники войны ко Дню Победы получат 10 тысяч рублей

Обновлено вчера в 06:26
Интернет

Facebook запретит приложения с тестами после скандала с Cambridge Analytica

Прошло уже больше года с тех пор, как на Facebook обрушился скандал с Cambridge Analytica, и социальная сеть определенно пытается сделать все возможное для защиты информации пользователей, анонсировав новую политику платформы, которой должны будут следовать разработчики.
Обновлено в 02:05
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Происшествия

В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 02:23
Происшествия

Суд отложил оглашение приговора отцу полковника Захарченко

Обновлено в 03:46
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Политика

Зеленского за отдых в Турции раскритиковали в Раде

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая была избрана от "Блока Петра Порошенко" (БПП), раскритиковала победителя украинских выборов Владимира Зеленского за то, что он полетел в Турцию с детьми.
Обновлено в 03:55
Политика

Губернатор Магаданской области лишил министров премий

Министры труда, культуры и здравоохранения Магаданской области лишились премий по решению губернатора Сергея Носова за то, что не вовремя предоставили данные в государственные автоматизированные системы управления.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

Умер ученый-атомщик Ярослав Штромбах

Обновлено в 02:23
Общество

ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»

Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Происшествия

У космодрома Восточный произошел пожар

Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Политика

Совбез ООН проведёт заседание по решению РФ о паспортах для Донбасса

Заседание Совбеза ООН по поводу решения России о введении упрощенной процедуры предоставления гражданства РФ жителям Донбасса запланировано на 25 апреля, заявил 24 апреля журналистам представитель постпреда Украины при Организации Объединённых Наций Олег Николенко.
Обновлено 24 апреля в 16:03
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Признанного самозванцем Сорокина суд лишил наследства Мишулина

Позже объявился Эдуард Сорокин, который уверял, что Спартак Мишулин – его родной дед по отцовской линии.
Обновлено в 04:41
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено в 02:37
Футбол

Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»

В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию

Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в пятницу вокзал Владивостока и направился обратно в Северную Корею.
Обновлено в 03:16
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Политика

На Украине приняли закон об использовании украинского языка

В законе утверждается, что его действие не распространяется на сферу частного общения и осуществления религиозных обрядов.
Обновлено вчера в 04:57
Политика

Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Обновлено в 05:02
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Отдых в Крыму предстоящим летом на одного человека в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей в день, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:20
Политика

Жители Донбасса не получат пенсии от России

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
Обновлено в 04:24
Происшествия

На востоке Москвы столкнулись четыре машины

Обновлено в 01:40
Общество

Запрет на коронацию новых воров в законе продлен до 2026 года

Важные новости криминального мира: на крупнейшей за последние годы сходке воров в законе, которая проходит в эти дни в пригородах Стамбула, принято решение продлить мораторий на коронацию авторитетов до 2026 года.
Обновлено вчера в 10:38
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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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