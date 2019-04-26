Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализацииРБК вчера в 18:54

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Быков заявил о планах вскоре «вернуться в строй».
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«Бог есть, и он занимается украшением мира»: Дмитрий Быков рассказал о том, что видел в коме

Уфа1.ру03:10

Быков не будет обращаться в полицию связи со своим отравлением

Интерфакс03:16

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дождьвчера в 18:56

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

РИА Новостивчера в 21:37

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Коммерсантъвчера в 19:38

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

РБКвчера в 18:54

Писатель Дмитрий Быков считает, что причиной ухудшения его самочувствия стало отравление

Эхо Москвы03:01
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:51
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
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Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

Компания Volkswagen приступила к выкупу и утилизации машин без статуса

Российские дилеры Volkswagen приступили к выкупу и утилизации автомобилей, которые не должны были попасть на дороги общего пользования.
Обновлено вчера в 04:17
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Звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина вышла замуж за актера

Снежана Самохина опубликовала в Instagram фотографию с 29-летним актером Павлом Юдиным.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

Адвокат избил начальника поезда на пути из Петербурга в Вологду

В поезде "Санкт-Петербург-Вологда" пассажир напал на проводника и начальника поезда.
Обновлено в 06:19
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Авто

Новый Honda BR-V за 1 млн рублей представлен официально

Компания Honda представила на автосалоне в Джакарте обновленную версию бюджетного кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 08:04
Шоу-бизнес

Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери

Отец невесты голливудской звезды прокомментировал отношения дочери.
Обновлено вчера в 23:35
Транспорт

Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы

Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны

Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
Обновлено в 05:06
Политика

«Нафтогаз» признал отсутствие модели работы при прекращении транзита

"Нафтогаз" не создал полноценную модель работы газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 04:36
Автоспорт

Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

Обновлено в 06:30
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Культура

Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал

Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Происшествия

Трехлетняя девочка спасла жизнь грудному ребенку

В американском штате Калифорния трехлетняя девочка несколько дней заботилась о двухмесячном брате после смерти родителей.
Обновлено в 04:15
Авто

Новый УАЗ «Буханка» Комби Трофи выйдет в продажу 1 мая

Компания «УАЗ» начнет продажи своей популярной грузопассажирской модели «Буханка» Комби в исполнении Трофи 1 мая 2019 года, сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода.
Обновлено в 05:13
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Политика

Небензя ответил на предложение послать Зеленскому «риторические цветы»

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рано посылать «риторические цветы», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

Захарова: паспорта РФ дадут жителям Донбасса право на защиту Россией

Паспорта РФ дадут жителям Донбасса право на защиту со стороны российского государства.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено вчера в 11:52
Политика

Минфин Хакасии опроверг данные о повышении зарплаты главе республики

Минфин Хакасии опроверг данные о том, что глава республики Валентин Коновалов повысил зарплату себе, а также членам регионального правительства.
Обновлено в 04:14
Политика

Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 02:23
Культура

В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»

В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
Обновлено вчера в 10:15
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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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