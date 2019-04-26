Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализацииРБК вчера в 18:54
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Быков заявил о планах вскоре «вернуться в строй».
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Компания Volkswagen приступила к выкупу и утилизации машин без статуса
Российские дилеры Volkswagen приступили к выкупу и утилизации автомобилей, которые не должны были попасть на дороги общего пользования.
Обновлено вчера в 04:17
Шоу-бизнес
Звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина вышла замуж за актера
Снежана Самохина опубликовала в Instagram фотографию с 29-летним актером Павлом Юдиным.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Адвокат избил начальника поезда на пути из Петербурга в Вологду
В поезде "Санкт-Петербург-Вологда" пассажир напал на проводника и начальника поезда.
Обновлено в 06:19
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Авто
Новый Honda BR-V за 1 млн рублей представлен официально
Компания Honda представила на автосалоне в Джакарте обновленную версию бюджетного кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Отец невесты Джонни Деппа из России прокомментировал отношения дочери
Отец невесты голливудской звезды прокомментировал отношения дочери.
Обновлено вчера в 23:35
Транспорт
Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы
Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны
Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
Обновлено в 05:06
Политика
«Нафтогаз» признал отсутствие модели работы при прекращении транзита
"Нафтогаз" не создал полноценную модель работы газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
Обновлено в 06:35
Культура
Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал
Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Происшествия
Трехлетняя девочка спасла жизнь грудному ребенку
В американском штате Калифорния трехлетняя девочка несколько дней заботилась о двухмесячном брате после смерти родителей.
Обновлено в 04:15
Авто
Новый УАЗ «Буханка» Комби Трофи выйдет в продажу 1 мая
Компания «УАЗ» начнет продажи своей популярной грузопассажирской модели «Буханка» Комби в исполнении Трофи 1 мая 2019 года, сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода.
Обновлено в 05:13
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Небензя ответил на предложение послать Зеленскому «риторические цветы»
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рано посылать «риторические цветы», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Захарова: паспорта РФ дадут жителям Донбасса право на защиту Россией
Паспорта РФ дадут жителям Донбасса право на защиту со стороны российского государства.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Минфин Хакасии опроверг данные о повышении зарплаты главе республики
Минфин Хакасии опроверг данные о том, что глава республики Валентин Коновалов повысил зарплату себе, а также членам регионального правительства.
Обновлено в 04:14
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.
Обновлено в 03:32
Культура
В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»
В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
Обновлено вчера в 10:15