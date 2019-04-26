Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализацииРБК вчера в 18:54
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Быков заявил о планах вскоре «вернуться в строй».
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Экономика
У дорожных камер зафиксированы нарушения
В Новгородской области, например, государственное областное учреждение "Агентство развития Новгородской области" (АРНО) в 2014 году провело конкурс на создание системы автоматической фиксации нарушений стоимостью 733 млн. руб. В тендере участвовал лишь ПАО "Ростелеком", компания и получила контракт.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Ким Чен Ын сократил свой визит в Россию
Обновлено вчера в 22:15
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Петербурге экс-полицейского «закрыли» на 14 лет за разбой и убийство
Расследование уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям УК РФ, длилось с 2013 года. Вердикт городской суд вынес в пятницу.
Обновлено в 05:39
Политика
Евросоюз изучит принятый Верховной радой закон об украинском языке
Евросоюз изучит принятый парламентом Украины закон об украинском языке, как только он будет опубликован.
Обновлено в 07:05
Общество
В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула
Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
Обновлено в 04:22
Футбол
Родионов и Измайлов могут покинуть «Спартак» до конца недели
Спортивный обозреватель телеканала "Россия 24" Илья Казаков сообщил о возможном уходе из московского "Спартака" вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Политика
В Госдуме оценили идею депутата Рады раздавать украинские паспорта в Москве
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Рады Евгения Рыбчинского раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 07:05
Игры
Sony рассказала, когда выйдет консоль PlayStation 5
Японская компания Sony разместила отчет за 2018 финансовый год, в котором содержались данные о выходе следующего поколения консолей PlayStation.
Обновлено в 06:45
Космос
В Роскосмосе сообщили, что космические туристы для полета в 2021 году еще не определены
Ранее Роскосмос сообщил ТАСС о заключении контракта об осуществлении краткосрочных полетов на Международную космическую станцию двух туристов на одном корабле.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
Обновлено в 06:43
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
В 2013 году нью-йоркский ресторатор рассказал изданию The New York Post, что с наступлением сезона белых трюфелей продал самый крупный гриб весом примерно 1,8 килограмма именно Потанину.
Обновлено в 08:09
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда
Обновлено в 06:47
Общество
PepsiCo подаст в суд на индийских фермеров за картофель для чипсов
Представитель PepsiCo отметил, что компания является крупнейшим в Индии покупателем картофеля технологического качества и одной из первых, кто сотрудничает со многими местными фермерами в плане выращивания «защищенного» сорта.
Обновлено в 06:59
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
Обновлено вчера в 15:05
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн ввоз всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 07:31
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Родители невесты Джонни Деппа отказались комментировать их отношения
Родители русской танцовщицы из Санкт-Петербурга Полины Глен, у которой роман с актером Джонни Деппом, отказались рассказывать про свою дочь.
Обновлено в 07:53
Общество
Дальневосточных косаток могут включить в Красную книгу России
Дальневосточные косатки могут быть включены в Красную книгу России уже в 2019 году.
Обновлено в 07:29
Политика
В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Политика
Путин присвоил Василию Лановому звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации» за особые заслуги перед государством и народом.
Обновлено в 06:25
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков
В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Политика
Россия исключила из санкционного списка четырех украинцев
Премьер Дмитрий Медведев исключил из санкционного списка против Украины четырех человек.
Обновлено в 07:37