Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализацииРБК вчера в 18:54

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Быков заявил о планах вскоре «вернуться в строй».
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Дмитрий Быков после комы рассказал об отравлении

Газета.Ru05:54

«Бог есть, и он занимается украшением мира»: Дмитрий Быков рассказал о том, что видел в коме

Уфа1.ру03:10

Писатель Дмитрий Быков считает, что причиной его болезни стало отравление

Эхо Москвы07:00

Быков не будет обращаться в полицию связи со своим отравлением

Интерфакс03:16

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

РИА Новостивчера в 21:37

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

РБКвчера в 18:54

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дождьвчера в 18:56
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Экономика

У дорожных камер зафиксированы нарушения

В Новгородской области, например, государственное областное учреждение "Агентство развития Новгородской области" (АРНО) в 2014 году провело конкурс на создание системы автоматической фиксации нарушений стоимостью 733 млн. руб. В тендере участвовал лишь ПАО "Ростелеком", компания и получила контракт.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

Ким Чен Ын сократил свой визит в Россию

Обновлено вчера в 22:15
Политика

WP: США выплатят КНДР $2 млн за лечение впавшего в кому студента

Обновлено в 02:08
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Петербурге экс-полицейского «закрыли» на 14 лет за разбой и убийство

Расследование уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям УК РФ, длилось с 2013 года. Вердикт городской суд вынес в пятницу.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

Звезда «Склифосовского» попала в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 06:47
Политика

Евросоюз изучит принятый Верховной радой закон об украинском языке

Евросоюз изучит принятый парламентом Украины закон об украинском языке, как только он будет опубликован.
Обновлено в 07:05
Общество

В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула

Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
Обновлено в 04:22
Футбол

Родионов и Измайлов могут покинуть «Спартак» до конца недели

Спортивный обозреватель телеканала "Россия 24" Илья Казаков сообщил о возможном уходе из московского "Спартака" вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Политика

В Госдуме оценили идею депутата Рады раздавать украинские паспорта в Москве

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Рады Евгения Рыбчинского раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 07:05
Игры

Sony рассказала, когда выйдет консоль PlayStation 5

Японская компания Sony разместила отчет за 2018 финансовый год, в котором содержались данные о выходе следующего поколения консолей PlayStation.
Обновлено в 06:45
Космос

В Роскосмосе сообщили, что космические туристы для полета в 2021 году еще не определены

Ранее Роскосмос сообщил ТАСС о заключении контракта об осуществлении краткосрочных полетов на Международную космическую станцию двух туристов на одном корабле.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
Обновлено в 06:43
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

В 2013 году нью-йоркский ресторатор рассказал изданию The New York Post, что с наступлением сезона белых трюфелей продал самый крупный гриб весом примерно 1,8 килограмма именно Потанину.
Обновлено в 08:09
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда

Обновлено в 06:47
Общество

PepsiCo подаст в суд на индийских фермеров за картофель для чипсов

Представитель PepsiCo отметил, что компания является крупнейшим в Индии покупателем картофеля технологического качества и одной из первых, кто сотрудничает со многими местными фермерами в плане выращивания «защищенного» сорта.
Обновлено в 06:59
Происшествия

МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте

Обновлено вчера в 15:05
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн ввоз всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 07:31
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Родители невесты Джонни Деппа отказались комментировать их отношения

Родители русской танцовщицы из Санкт-Петербурга Полины Глен, у которой роман с актером Джонни Деппом, отказались рассказывать про свою дочь.
Обновлено в 07:53
Общество

Дальневосточных косаток могут включить в Красную книгу России

Дальневосточные косатки могут быть включены в Красную книгу России уже в 2019 году.
Обновлено в 07:29
Политика

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Политика

Путин присвоил Василию Лановому звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации» за особые заслуги перед государством и народом.
Обновлено в 06:25
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков

В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Политика

Россия исключила из санкционного списка четырех украинцев

Премьер Дмитрий Медведев исключил из санкционного списка против Украины четырех человек.
Обновлено в 07:37
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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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