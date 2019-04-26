Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализацииРБК вчера в 18:54

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Быков заявил о планах вскоре «вернуться в строй».
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Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

РИА Новостивчера в 21:37

Быков не будет обращаться в полицию связи со своим отравлением

Интерфакс03:16

Писатель Дмитрий Быков считает, что причиной ухудшения его самочувствия стало отравление

Эхо Москвы03:01

«Бог есть, и он занимается украшением мира»: Дмитрий Быков рассказал о том, что видел в коме

Уфа1.ру03:10

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Коммерсантъвчера в 19:38

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

РБКвчера в 18:54

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дождьвчера в 18:56
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Кино

Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»

Обновлено вчера в 21:51
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Зеленский на два дня улетел в Турцию

Обновлено в 01:56
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«Сан-Антонио» сравнял счёт в серии с «Денвером» в плей-офф НБА

Обновлено в 02:26
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Православные отмечают Страстную пятницу

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Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Спорт

В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия

В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Названо меню Ким Чен Ына в ресторане Владивостока

Лидера КНДР Ким Чен Ына на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко угощали дичью и традиционными русскими блюдами.
Обновлено в 02:11
Политика

С добычей нефти на шельфе в США возникли проблемы

По словам Дэвида Бернхардта, американского министра внутренних дел, ситуацию с добычей на шельфе, которую продвигает президент страны Дональд Трамп, осложнило мартовское решение федерального окружного суда на Аляске, признавшее незаконным указ главы Штатов о снятии запрета с добычи.
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие

Новейшая боевая платформа «Бумеранг» может получить модуль «Кинжал»

Перспективную российскую колесную платформу "Бумеранг" можно вооружить дистанционно-управляемым боевым 57-мм модулем "Кинжал", заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.
Обновлено в 03:25
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Музыка

После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним

В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено вчера в 04:56
Армия и оружие

Первое заседание Ассоциации военных вузов СНГ прошло в Нур-Султане

«Ассоциация создана для координации взаимодействия высших военно-учебных заведений государств - участников СНГ по вопросам подготовки военных, научных и научно-педагогических кадров, осуществления профессиональной переподготовки, проведения научных исследований», - рассказал начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
Обновлено вчера в 16:32
Политика

Минэнерго и нефтяники согласовали меры по улучшению качества нефти

В Минэнерго России заявили, что ухудшение качества поставляемой в Белоруссию нефти через нефтепровод «Дружба» носит технический характер, ситуация находится под постоянным мониторингом ведомства.
Обновлено в 03:16
Путешествия

Полиэтиленовые пакеты выдают российских туристов

Кстати, туристы из России любят возить с собой огромное количество пакетов.
Обновлено вчера в 08:03
Общество

Комбинат питания «Конкорд» выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в московских школах

Поставщик питания "Конкорд" выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в московских школах и детских садах.
Обновлено вчера в 14:07
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие

Косачев о словах Трампа по привлечению РФ к ядерному разоружению: Мы «за»

Высказывания Трампа о намерении привлечь к процессу ядерного разоружения Россию и Китай не противоречат тому, о чем говорит и российская сторона.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем

Обновлено вчера в 23:17
Хоккей

«Сан-Хосе» подписал контракт с нападающим Юртайкиным

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» подписал контракт с российским нападающим Данилом Юртайкиным.
Обновлено в 03:22
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.
Обновлено вчера в 16:47
Авто

Porsche выпустит Panamera в модификации купе и кабриолет

Купе и кабриолет с двумя дверями позиционируются как более практичные вариации линейки 911.
Обновлено вчера в 09:26
Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Космос

В РКК «Энергия» разработали новую схему сближения с МКС

«По мнению специалистов-баллистиков РКК "Энергия", реализовать одновитковую схему сближения возможно уже через 2-3 года», – говорится в сообщении на сайте корпорации.
Обновлено в 03:16
Экономика

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Наука

Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде

Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено вчера в 09:18
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Внучка Олега Стриженова Александра Холошина отказалась отдавать ребенка родителям

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Жесты Ким Чен Ына на встрече с Путиным выдали волнение и стресс

Обновлено в 02:54
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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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