Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализацииРБК вчера в 18:54
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Быков заявил о планах вскоре «вернуться в строй».
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Я не могу, к сожалению, вам сообщить никаких сенсаций, потому что врачебную тайну здесь очень хорошо умеют блюсти, и больше того, здесь очень умеют скрывать обстоятельства даже от самого больного. Я точно знаю, что причина моего отравления — а это было отравление — не установлена.
— Дмитрий Быков, русский писательБИЗНЕС Online 01:09
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