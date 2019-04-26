Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализацииРБК вчера в 18:54

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Быков заявил о планах вскоре «вернуться в строй».
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Дмитрий Быков
Я не могу, к сожалению, вам сообщить никаких сенсаций, потому что врачебную тайну здесь очень хорошо умеют блюсти, и больше того, здесь очень умеют скрывать обстоятельства даже от самого больного. Я точно знаю, что причина моего отравления — а это было отравление — не установлена.
— Дмитрий Быков, русский писательБИЗНЕС Online 01:09

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Дмитрий Быков
Русский писатель
Русский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Политический деятель, представитель оппозиции, участник политических дебатов.
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