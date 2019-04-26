Происшествия
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализацииРБК 18:54
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Быков заявил о планах вскоре «вернуться в строй».
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Политика
Земан возложил на Порошенко ответственность за ситуацию в Донбассе
Президент Чехии Милош Земан в интервью Barrandov TV заявил, что президент Украины Петр Порошенко, который не смог переизбраться на второй срок, несет ответственность за происходящее в Донбассе.
Обновлено в 21:19
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев прошел ДНК-тест
Супруга звезды сериалов была оскорблена таким решением мужа.
Обновлено в 11:45
Общество
Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»
В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
Обновлено в 13:37
Здоровье
В Песочном откроют Центр онкологии им. Петрова за 5,6 млрд рублей
Медицинское учреждение станет новым корпусом НМИЦ онкологии им. Петрова. В здании смогут разместить до 229 пациентов.
Обновлено в 15:20
Энергетика
Украина приостановила транзит российской нефти по «Дружбе»
Обновлено в 18:29
Футбол
Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Политика
Рано посылать цветы Зеленскому, считает постпред России при ООН
Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано, Сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Обновлено в 05:01
Политика
Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни
По словам Кадырова, санкции мало беспокоят Хучиева, поскольку он и раньше не посещал США.
Обновлено в 13:46
Политика
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине
В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН.
Обновлено в 15:05
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Происшествия
В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Сотрудник Amnesty International подал в суд на МТС из-за взлома Telegram
Сотрудник правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский подал в Тверской районный суд Москвы иск к оператору МТС из-за того, что в 2016 году неизвестный получил доступ к его аккаунту в Telegram, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юриста «Агоры» Ильнура Шарапова.
Обновлено в 17:08
Политика
Штаб Зеленского счел сужение прав президента «ударом под дых» избирателям
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков заявил о необходимости соответствия инициативы об ограничении полномочий главы государства действующей Конституции Украины.
Обновлено в 20:31
Общество
Главе московского отделения «Другой России» запретили участвовать в массовых мероприятиях на два года
Чертановский суд Москвы назначил два года административного надзора руководителю московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольге Шалиной, об этом сообщается в группе партии «ВКонтакте».
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Певицу МакSим перевели из реанимации
Известная российская певицы Максим ( Марина Абросимова ) попала в серьезное ДТП, возвращаясь в Москву на съемки собственного клипа.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин и Ким Чен Ын проводят переговоры во Владивостоке
На острове Русский во Владивостоке проходят переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 03:29
Театры
Гендиректор Большого театра рассказал о планах реконструкции
Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин рассказал о том, когда же начнутся работы по обновлению Камерной сцены имени Бориса Покровского.
Обновлено в 19:23
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд не скрывает, что боялась петь перед Пугачевой
На сцене перед публикой выступили Юлия Пересильд, Рома Зверь, Манижа и другие артисты.
Обновлено в 09:52
Футбол
«Атлетико» интересуется Бартрой и Матой
В марте мадридцы продали Люку Эрнандеса в «Баварию», а Диего Годин, вероятно, также покинет клуб летом после истечения срока контракта.
Обновлено в 11:53
Политика
Штаб рассказал о табу для Зеленского
Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено в 03:26
Футбол
Зидан – о матче с «Хетафе»: «Реал» заслуживал большего
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче с «Хетафе» (0:0) в 34-м туре чемпионата Испании.
Обновлено в 20:05
Наука
Ученые рассказали, как выживает бактерия «смелый путешественник»
Микробиологи из Томска первыми в мире выделили из глубинных подземных вод бактерию Desulforudis audaxviator, что с латыни переводится как "смелый путешественник".
Обновлено в 05:37
Политика
Во Владивостоке отменили мемориальную церемонию с участием Ким Чен Ына
Церемония возложения цветов к мемориалу "Боевая слава Тихоокеанского флота (ТОФ)" во Владивостоке с участием председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и губернатора Приморского края Олег Кожемяко, отменена, сообщили собравшимся у мемориала журналистам организаторы мероприятия.
Обновлено в 20:11
Общество
Половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху
Половина жителей России не знает, что на Пасху верующие отмечают воскрешение Иисуса Христа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на порос, проведенный ВЦИОМ.
Обновлено в 20:54
Здоровье
Россиянкам разрешат управлять локомотивами и воздушными судами
Проект приказа о доступе россиянок к ранее запрещенным профессиям уже согласован с работодателями, профсоюзами и ведомствами.
Обновлено в 20:30
Авто
Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено в 07:59
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Политика
Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах
Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено в 06:45
Религия
Православные отмечают Великую Пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено в 20:30