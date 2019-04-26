Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализацииРБК 18:54
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Быков заявил о планах вскоре «вернуться в строй».
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Я не знаю, чем я отравился, не знаю, из-за чего у меня случился этот скачок и не понимаю, почему я фактически в самолете на Уфу потерял сознание.
— Дмитрий Быков, русский писательРБК 18:54
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