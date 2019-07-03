Экономика

Дмитрий Азаров обвинил «Автокомпонент» в «шантаже»Коммерсантъ Нижний Новгород вчера в 09:39

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обвинил нижегородского производителя компонентов для автомобильной промышленности нижегородское ООО «Завод Автокомпонент» в «шантаже».
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Самарский губернатор обвинил нижегородскую компанию-поставщика «АвтоВАЗа» в шантаже

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Дмитрий Азаров
Российский политик
Российский политик. Губернатор Самарской области с 17 сентября 2018 года. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Глава городского округа Самара, член Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа Самарской области.
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