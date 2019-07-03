Экономика
Дмитрий Азаров обвинил «Автокомпонент» в «шантаже»Коммерсантъ Нижний Новгород вчера в 09:39
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обвинил нижегородского производителя компонентов для автомобильной промышленности нижегородское ООО «Завод Автокомпонент» в «шантаже».
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Самарский губернатор обвинил нижегородскую компанию-поставщика «АвтоВАЗа» в шантаже
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Отгрузку компонентов на «АвтоВАЗ» необходимо начать немедленно - самарский губернатор
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