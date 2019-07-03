Экономика
Дмитрий Азаров обвинил «Автокомпонент» в «шантаже»Коммерсантъ Нижний Новгород вчера в 09:39
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обвинил нижегородского производителя компонентов для автомобильной промышленности нижегородское ООО «Завод Автокомпонент» в «шантаже».
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Отгрузку компонентов на «АвтоВАЗ» необходимо начать немедленно - самарский губернатор
Интерфакс - Россиявчера в 10:12
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
Авто
Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» остановил производство
Обновлено вчера в 03:08
Армия и оружие
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Два корабля НАТО зашли в Одесский морской порт для участия в учениях Sea Breeze 2019, сообщает местное издание "Думская".
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Авто
Lexus LS получил лимитированную версию LS Inspiration Series
Как и во всех моделях Lexus LS 500 2020 года, серия Inspiration оснащена 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 416 л.с. и крутящим моментом 599 Нм.
Обновлено вчера в 07:57
Футбол
Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео
Обновлено в 06:12
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапировали в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Американский генерал рассказал, как США отразят ядерную атаку России
У Соединенных Штатов имеется подробный план действий, направленных на защиту Америки в случае ядерного удара по ней России.
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Наука
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В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
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Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
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Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Экономика
В ГД внесен законопроект о компенсации советских вкладов
В Госдуму внесли законопроект о полной компенсации вкладов в Сбербанке до 1991 года.
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Экономика
Банк «Открытие» сменил слоган после критики со стороны ЦБ
Банк «ФК Открытие» принял решение изменить слоган, после того как его, будучи основным акционером кредитной организации, раскритиковал ЦБ.
Обновлено в 07:43
Происшествия
На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов
В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Общество
Самый длинный пешеходный мост России обрушился
Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Общество
Журналисты нашли у главы Генштаба РФ недвижимость на 150 млн рублей
Совокупная стоимость объектов недвижимости может составлять от 100 до 150 млн рублей.
Обновлено в 07:42
Общество
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Тодоренко во второй раз вышла замуж за Топалова
На первую свадьбу Тодоренко и Топалов друзей не приглашали: они официально поженились в конце 2018 года на большом сроке беременности телезвезды.
Обновлено в 04:31
Общество
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов
Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Политика
Конституционный Суд Украины рассматривает закон о люстрации
Уже с утра под зданием КСУ проходит митинг националистов, требующих не отменять закон о люстрации.
Обновлено в 04:35
Политика
Законы по нацпроектам Госдума рассмотрит в приоритетном порядке
По поручению президента Госдума в приоритетном порядке рассмотрит правительственные инициативы, которые станут основой реализации национальных проектов, подчеркнул Вячеслав Володин.
Обновлено в 06:33
Финансы
ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Военнослужащие народной милиции ЛНР сбили украинский беспилотник
В районе населённого пункта Сокольники военнослужащие Народной милиции ЛНР уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, заявил 4 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Младшая дочь Игоря Крутого выросла невероятной красавицей
Продюсер поделился редким фото с 16-летней Сашей. Игорь Крутой и его жена Ольга раньше регулярно выводили в свет свою младшую дочь Сашу.
Обновлено в 07:00