Экономика

Дмитрий Азаров обвинил «Автокомпонент» в «шантаже»Коммерсантъ Нижний Новгород вчера в 09:39

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обвинил нижегородского производителя компонентов для автомобильной промышленности нижегородское ООО «Завод Автокомпонент» в «шантаже».
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Отгрузку компонентов на «АвтоВАЗ» необходимо начать немедленно - самарский губернатор

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«Это больше похоже на шантаж»: Дмитрий Азаров прокомментировал остановку производства на «АвтоВАЗе» из-за конфликта с поставщиком

КП - Самара00:23
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В Минске возбуждено дело по факту взрыва фейерверков во время салюта

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Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
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Обновлено в 02:29
Происшествия

Возле Станицы Луганской загорелся заминированный лес

Сотрудники ГСЧС не тушат пожар, поскольку территория находится практически в зоне военного конфликта с Донбассом и лес заминирован.
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В Зауралье на пожаре в Чимеевском монастыре сгорела чудотворная икона

Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.
Обновлено в 02:26
Общество

Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов

За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Экономика

Казахстан и Total продлили действие договора по месторождению Дунга

Согласно документу, срок действия договора о разделе продукции на месторождении Дунга продлевается на 15 лет, до 2039 года.
Обновлено в 04:07
Наука

В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
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Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 08:28
Политика

В Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию задержали танкер

Обновлено в 02:44
Общество

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Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Интернет

В Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдается сбой в работе

Позднее стало известно, что Instagram и WhatsApp тоже некорректно функционируют. Все сервисы работают на платформе Facebook.
Обновлено вчера в 15:33
Экономика

Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%

Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Футбол

Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией России

Обновлено в 01:56
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Муж Анастасии Макеевой пожертвовал ради нее работой

Напомним, Анастасия Макеева принимает участие в съемках четвертой части культовой картины «Гардемарины», где она играет роль роковой красавицы, любовницы Шевалье Де Брильи.
Обновлено в 01:57
Футбол

Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу

Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Происшествия

На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей

Три человека госпитализированы, ещё один погиб в результате ДТП с участием рейсового автобуса, въехавшего в Петропавловске-Камчатском в группу людей на остановке, по предварительным данным, речь идет о несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
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Путин рассказал, почему планы по развитию страны реализуются медленно

Как заявил российский президент Владимир Путин, не все задуманное по планам развития страны воплощается в жизнь из-за непредвиденных обстоятельств, сообщил Владимир Путин газете Corriere della Sera.
Обновлено в 03:03
Здоровье

На Сахалине показатель естественной убыли населения вырос почти вдвое

На Сахалине дела обстоят не лучше — за период с января по апрель 2019 года этот показатель составил 370 человек, что на 170 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:22
Происшествия

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»

В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
Обновлено в 01:34
Происшествия

Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных

Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
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После допинг-скандала Иван Штырков подписал контракт с Rizin

Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.
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Футболист Аршавин развелся с женой

Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика

Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х

Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Наука

«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи

Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
Обновлено 01 июля в 07:34
Здоровье

Минздрав: Диагностируют бесплодие чаще всего в Дагестане и Чечне

Ранее фиксировалось 697,2 случая на сто тысяч женщин, а на сегодня – 842,7. У мужчин также количество фактов бесплодия увеличилось на 22% с 67,6 до 85,8. По данным специалистов, причины роста зафиксированных заболеваний обусловлены тем, что граждане стали обращаться к медикам с подобными проблемами.
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В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»

Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
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Дмитрий Азаров
Российский политик
Российский политик. Губернатор Самарской области с 17 сентября 2018 года. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Глава городского округа Самара, член Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа Самарской области.
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