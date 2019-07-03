Экономика
Дмитрий Азаров обвинил «Автокомпонент» в «шантаже»Коммерсантъ Нижний Новгород вчера в 09:39
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обвинил нижегородского производителя компонентов для автомобильной промышленности нижегородское ООО «Завод Автокомпонент» в «шантаже».
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Отгрузку компонентов на «АвтоВАЗ» необходимо начать немедленно - самарский губернатор
Интерфакс - Россиявчера в 10:12
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Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Футбол
«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро
Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:16
Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Обновлено в 04:09
Общество
Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягод
Ранее Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Возле Станицы Луганской загорелся заминированный лес
Сотрудники ГСЧС не тушат пожар, поскольку территория находится практически в зоне военного конфликта с Донбассом и лес заминирован.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Зауралье на пожаре в Чимеевском монастыре сгорела чудотворная икона
Вчера днем, в Белозерском районе на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря произошел пожар.
Обновлено в 02:26
Общество
Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Экономика
Казахстан и Total продлили действие договора по месторождению Дунга
Согласно документу, срок действия договора о разделе продукции на месторождении Дунга продлевается на 15 лет, до 2039 года.
Обновлено в 04:07
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 08:28
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Интернет
В Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдается сбой в работе
Позднее стало известно, что Instagram и WhatsApp тоже некорректно функционируют. Все сервисы работают на платформе Facebook.
Обновлено вчера в 15:33
Экономика
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Макеевой пожертвовал ради нее работой
Напомним, Анастасия Макеева принимает участие в съемках четвертой части культовой картины «Гардемарины», где она играет роль роковой красавицы, любовницы Шевалье Де Брильи.
Обновлено в 01:57
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Происшествия
На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
Три человека госпитализированы, ещё один погиб в результате ДТП с участием рейсового автобуса, въехавшего в Петропавловске-Камчатском в группу людей на остановке, по предварительным данным, речь идет о несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
Обновлено в 03:32
Политика
Путин рассказал, почему планы по развитию страны реализуются медленно
Как заявил российский президент Владимир Путин, не все задуманное по планам развития страны воплощается в жизнь из-за непредвиденных обстоятельств, сообщил Владимир Путин газете Corriere della Sera.
Обновлено в 03:03
Здоровье
На Сахалине показатель естественной убыли населения вырос почти вдвое
На Сахалине дела обстоят не лучше — за период с января по апрель 2019 года этот показатель составил 370 человек, что на 170 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в ТРЦ «Кристалл»
В Тюмени задержан подозреваемый в стрельбе в торговом центре «Кристалл».
Обновлено в 01:34
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Единоборства
После допинг-скандала Иван Штырков подписал контракт с Rizin
Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин развелся с женой
Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Наука
«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи
Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
Обновлено 01 июля в 07:34
Здоровье
Минздрав: Диагностируют бесплодие чаще всего в Дагестане и Чечне
Ранее фиксировалось 697,2 случая на сто тысяч женщин, а на сегодня – 842,7. У мужчин также количество фактов бесплодия увеличилось на 22% с 67,6 до 85,8. По данным специалистов, причины роста зафиксированных заболеваний обусловлены тем, что граждане стали обращаться к медикам с подобными проблемами.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»
Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32