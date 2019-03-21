Футбол
Дмитрий Аленичев продолжит работу в ФК «Енисей»КП - Красноярск 00:25
Официальная информация такова: 22 марта принято консолидированное решение клуба о том, что тренерский штаб, возглавляемый Дмитрием Аленичевым, продолжит свою работу с командой до конца сезона 2018/2019. Контракт Аленичева заканчивается в мае. Ситуация внутри и вокруг «Енисея» тревожная.
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Аленичев доработает в «Енисее» до конца сезона, несмотря на конфликт с руководством
Sport24.ruвчера в 15:34
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