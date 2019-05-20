Футбол

Дмитрий Аленичев покинет «Енисей»ДЕЛА.ru вчера в 22:08

Енисей — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
35′
Жоаозиньо
Фегор Огуде
Михаил Комков
36′
Александр Кутьин
40′
55′
Тони Шуньич
Александр Соболев
Арсен Хубулов
57′
Олег Данченко
64′
68′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
74′
Евгений Луценко
Вячеслав Грулев
Павел Комолов
Павел Рожков
81′
83′
Артур Юсупов
Александр Кутьин
87′
Красноярский футбольный клуб Енисей в заключительном домашнем матче сезона Российской премьер-лиги сыграл вничью с Динамо (Москва) - таким образом, красноярская команда покидает РПЛ. Уйдет и ее главный тренер Дмитрий Аленичев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дмитрий Аленичев покинет «Енисей»

ДЕЛА.ruвчера в 22:08

Аленичев: «Хотелось, чтобы „Енисей“ остался в РПЛ и надолго в ней задержался»

Sport24.ruвчера в 10:42

Дмитрий Аленичев: «Думаю, это был мой последний матч с „Енисеем“»

Матч ТВвчера в 09:27

Дмитрий Аленичев: «Думаю, это был мой последний матч с „Енисеем“»

Sportbox.RUвчера в 09:27

Аленичев покинет «Енисей»

Советский спортвчера в 09:47

Аленичев: «Это моя заключительная игра в Красноярске»

Евро-футбол.рувчера в 09:22

Аленичев расстроен вылетом «Енисея» из премьер-лиги

Спорт-Экспрессвчера в 10:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стал певец из Нидерландов

Победителем международного конкурса "Евровидение-2019" стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс.
Обновлено 18 мая в 19:02
Экономика

Вкладчикам «Югры» изменят меру отсечения

Компания АО «Комплексные инвестиции» направила одному из наиболее активных кредиторов банка «Югра» Михаилу Долматову предложение о выкупе обязательств у вкладчиков-«превышенцев» на общую сумму 16 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Хоккей

Тарасенко повторил достижение Гретцки

Обновлено вчера в 21:30
Баскетбол

Баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Евролиги

Баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финальном матче Евролиги со счетом 91:83.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского

Гости Зеленского Свой приезд на церемонию инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Киев уже подтвердили главы Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.
Обновлено вчера в 08:18
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не перестают удивлять публику.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения

Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено вчера в 08:11
Здоровье

Российским властям не удалось договориться о снижении цены на орфанный препарат

Тимофей Нижегородцев уверен, что орфанные препараты надо включать в перечень ЖНВЛП, так как в этом случае у государства будет возможность регулировать цену.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре

В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено вчера в 19:31
Религия

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Обновлено вчера в 10:54
Политика

МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) принесло лишь убытки экономике и загнало страну в долговую яму.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных

Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Индия назвала российское вооружение худшим в мире

Во время испытаний боеприпасов, изготовленных в Индии для L-70 и танков, в последнее время погибли и получили тяжелые ранения пять военнослужащих, в том числе офицер.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме

Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:42
Музыка

Скончался певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено вчера в 18:39
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Общество

Ливни и грозы обрушились на Приморский край

В ночь на понедельник, 20 мая, в южных и восточных районах Приморского края начался сильный ливень.
Обновлено вчера в 20:36
Кино

«Игра престолов» закончилась

Телеканал HBO выпустил последнюю, шестую серию восьмого сезона фэнтезийной саги «Игра престолов». Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Куйвашев предложит новые места для храма святой Екатерины

Обновлено 18 мая в 04:51
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие

Зловещее предзнаменование: пророк назвал страны, которые развяжут Третью мировую

Как пишет портал "Южный федеральный", ясновидящий назвал страны, которые развяжут Третью мировую войну.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку

Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено вчера в 16:45
Футбол

Месси забил 50-й гол за сезон в 6-й раз за карьеру

Месси забил 50 и более голов за сезон в 6-й раз за карьеру.
Обновлено вчера в 12:16
Здоровье

Врачи объяснили, почему не стоит сразу заправлять постель

Привычка застилать кровать после пробуждения может вызвать аллергию, атопический дерматит, конъюнктивит и даже астму.
Обновлено вчера в 06:03
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Обновлено вчера в 12:45
Политика

Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Девушку приговорили к 18 месяцам заключения за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное