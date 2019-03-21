Футбол

Дмитрий Аленичев останется в «Енисее» до конца сезонаГородские новости. Красноярск 01:36

Главный тренер футбольного "Енисея" Дмитрий Аленичев останется на своём посту до конца сезона в РПЛ. Как пояснили в краевом министерстве спорта, решение принято руководством клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Заявление ФК «Енисей»

Redyarsk.ru04:03

Аленичев сохранил свой пост в «Енисее» до конца сезона

News.ru02:25

Аленичева оставили главным тренером ФК «Енисей» до конца сезона

НГС.Красноярсквчера в 23:45

Аленичев доработает в «Енисее» до конца сезона, несмотря на конфликт с руководством

Sport24.ruвчера в 15:34

СМИ: Аленичев останется в «Енисее» до конца сезона

Матч ТВвчера в 14:56

Аленичев останется в «Енисее» до конца сезона

Спорт-Экспрессвчера в 14:27

«Оренбург» — «Енисею»: в ФНЛ вам будет ништяк!

Чемпионатвчера в 06:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Происшествия

Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию

Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Политика

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Обновлено вчера в 07:06
Шоу-бизнес

На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак

Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие

В США включили российские крейсеры в список самых смертоносных в мире

Американские эксперты составили список самых смертоносных крейсеров в мире, в который вошли российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Киров», «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») и «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 02:49
Экономика

Siemens и «Газпром энергохолдинг» подписали меморандум о создании совместного предприятия

ООО "Сименс" и "Газпром энергохолдинг" договорились о создании совместного предприятия, сообщили в пресс-службе Siemens.
Обновлено в 05:16
Хоккей

СКА вышел в финал Западной конференции КХЛ

Обновлено в 01:51
Происшествия

Экс-председателя райсуда Кубани в отставке обвинили во взяточничестве

В Краснодарском крае бывшему председателю Щербиновского районного суда - судьи в отставке предъявили обвинение в мошенничестве и взяточничестве, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Обновлено в 03:24
Политика

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Общество

В Крыму ожидается ухудшение погоды

По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Крыму похолодает.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Спорт

Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Общество

Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Технологии

Tesla обвинила бывших сотрудников в краже коммерческих секретов

Два судебных иска подала компания Tesla против бывших сотрудников, обвинив их в передаче коммерческой тайны другим компаниям, сообщает 21 марта ресурс The Verge.
Обновлено вчера в 17:49
Общество

Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов

Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
Обновлено в 04:31
Экономика

Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок

Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.
Обновлено в 04:22
Спорт

Легкоатлет Александр Иванов лишился двух медалей за допинг

Обновлено в 05:16
Экономика

ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»

Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане

Обновлено в 02:28
Происшествия

Неизвестный атаковал с ножом полицейского в Нижнекамске

В Татарстане неизвестный мужчина атаковал с ножом на полицейского возле одного из отделений МВД Нижнекамска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Максим Галкин оправдался за завышенные цены на концерт Аллы Пугачевой

15 апреля Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Как и многие артисты, Примадонна решила отметить юбилей масштабным концертом.
Обновлено в 04:00
Происшествия

На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку

Пассажирский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку примерно в 150 километрах от Нового Уренгоя.
Обновлено в 03:34
Здоровье

Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ

Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:36
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено вчера в 05:52
Общество

Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновников

Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей.
Обновлено в 00:52
Политика

Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается в Facebook внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Происшествия

СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»

Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 04:50
Футбол

Рейнгольд назвал игру сборной России в матче с Бельгией позором

Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру сборной России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.
Обновлено в 04:53
Энергетика

Правительство заморозило цены на бензин до лета

По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное