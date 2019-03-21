Футбол
Дмитрий Аленичев останется в «Енисее» до конца сезонаГородские новости. Красноярск 01:36
Главный тренер футбольного "Енисея" Дмитрий Аленичев останется на своём посту до конца сезона в РПЛ. Как пояснили в краевом министерстве спорта, решение принято руководством клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Аленичев доработает в «Енисее» до конца сезона, несмотря на конфликт с руководством
Sport24.ruвчера в 15:34
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Происшествия
Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию
Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Обновлено вчера в 07:06
Шоу-бизнес
На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в список самых смертоносных в мире
Американские эксперты составили список самых смертоносных крейсеров в мире, в который вошли российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Киров», «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») и «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 02:49
Экономика
Siemens и «Газпром энергохолдинг» подписали меморандум о создании совместного предприятия
ООО "Сименс" и "Газпром энергохолдинг" договорились о создании совместного предприятия, сообщили в пресс-службе Siemens.
Обновлено в 05:16
Хоккей
СКА вышел в финал Западной конференции КХЛ
Обновлено в 01:51
Происшествия
Экс-председателя райсуда Кубани в отставке обвинили во взяточничестве
В Краснодарском крае бывшему председателю Щербиновского районного суда - судьи в отставке предъявили обвинение в мошенничестве и взяточничестве, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Обновлено в 03:24
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Общество
В Крыму ожидается ухудшение погоды
По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Крыму похолодает.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту
Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.
Обновлено в 04:53
Спорт
Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено вчера в 07:18
Технологии
Tesla обвинила бывших сотрудников в краже коммерческих секретов
Два судебных иска подала компания Tesla против бывших сотрудников, обвинив их в передаче коммерческой тайны другим компаниям, сообщает 21 марта ресурс The Verge.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов
Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
Обновлено в 04:31
Экономика
Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок
Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.
Обновлено в 04:22
Спорт
Легкоатлет Александр Иванов лишился двух медалей за допинг
Обновлено в 05:16
Экономика
ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь»
Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Обновлено в 02:28
Происшествия
Неизвестный атаковал с ножом полицейского в Нижнекамске
В Татарстане неизвестный мужчина атаковал с ножом на полицейского возле одного из отделений МВД Нижнекамска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Максим Галкин оправдался за завышенные цены на концерт Аллы Пугачевой
15 апреля Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Как и многие артисты, Примадонна решила отметить юбилей масштабным концертом.
Обновлено в 04:00
Происшествия
На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку
Пассажирский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку примерно в 150 километрах от Нового Уренгоя.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ
Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:36
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено вчера в 05:52
Общество
Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновников
Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей.
Обновлено в 00:52
Политика
Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается в Facebook внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Происшествия
СК просит арестовать экс-главу «Газпром промгаза»
Следствие просит заочно арестовать российского ученого и экс-руководителя АО "Газпром промгаз" Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 04:50
Футбол
Рейнгольд назвал игру сборной России в матче с Бельгией позором
Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру сборной России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.
Обновлено в 04:53
Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06