Дмитрий Аленичев останется в «Енисее» до конца сезонаГородские новости. Красноярск 01:36

Как стало известно "СЭ", Дмитрий Аленичев со своим тренерским штабом продолжит работу с "Енисеем" до окончания чемпионата России-2018/19. Контракт 46-летнего специалиста с красноярским клубом рассчитан до конца мая этого года.

с чего всё началось

Главный тренер футбольного "Енисея" Дмитрий Аленичев останется на своём посту до конца сезона в РПЛ. Как пояснили в краевом министерстве спорта, решение принято руководством клуба.

Дмитрий Аленичев останется в «Енисее» до конца сезона

Политика Япония выразила протест Китаю из-за бурения месторождений газа Власти Японии заявили протест Китаю из-за бурения газа в Восточно-Китайском море в одностороннем порядке.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Происшествия В Ульяновской области в ДТП погибли три человека Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.

Общество Минздрав разработал законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года Крепкий алкоголь в России предлагают продавать гражданам с 21 года. Соответствующий законопроект разработал Минздрав, передает ТАСС.

Армия и оружие Порошенко сообщил о поездках военных НАТО на Украину для учебы Президент Украины Петр Порошенко в эфире радиостанции «Армия FM» заявил, что военнослужащие из стран, входящих в НАТО, регулярно приезжают учиться военному делу у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общество Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.

Шоу-бизнес Лолита прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем В комментарии РИА «Новости» Милявская отметила, что со здоровьем у нее «все отлично» и проблем с ним после концерта в Ростове-на-Дону в четверг не было.

Футбол Сборная России проиграла Бельгии в отборе на Евро-2020 Российская футбольная сборная начала отборочный турнир чемпионата Европы с гостевого поражения от Бельгии.

Происшествия В Москве грабитель напал на отделение банка, не работающее с наличными Неизвестный в маске ворвался в московский банк, угрожая пистолетом, потребовал деньги, но, узнав, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Космос Компания Boeing сдвинула сроки запуска нового корабля к МКС Беспилотный запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) американская компания Boeing решила отложить на три месяца.

Авто В России стартовали продажи топовой версии внедорожника Haval H9 В России стартовали продажи новой топовой версии внедорожника Haval H9.

Экономика Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла на 20,3% Pro-forma (c учетом финансовых результатов "Эльдорадо" за весь 2018 год) чистые продажи группы с НДС выросли на 17,7%, до 421,365 млрд рублей.

Происшествия Два самолета столкнулись в аэропорту Токио Грузовыой самолет Boeing 767 авиакомпании Air Japan столкнулся в токийском аэропорту Нарита с воздушным судном McDonnell Douglas MD-11 международной почтовой службы FedEx, сообщает 22 марта агентство «Киодо».

Происшествия Склад наркотиков нашли в квартире на Стойкости В Кировском районе Петербурга полиция задержала подозреваемого в торговле наркотиками. Дома у него нашли целый склад запрещенных веществ.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Гаджеты Microsoft прекратит поддержку Windows 7 Американская корпорация Microsoft объявила о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. Информация об этом появилась 20 марта на ее сайте.

Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Политика Врио главы Оренбуржья стал Денис Паслер Президент сообщил ему о своем решении назначить его врио главы Оренбургской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

Происшествия В полицейскую будку возле консульства РФ в Афинах бросили гранату Двое неизвестных на мотоцикле ночью в пятницу, 22 марта, бросили гранату в полицейскую будку возле российского консульства в Афинах, сообщили в посольстве РФ в Греции.

Общество Россельхознадзор предупредил о фальсифицированной икре В продаже выявлена фальсифицированная красная икра с маркировкой дальневосточных компаний, которые уже не работают.

Космос «Луна-25» сделает «флюорографию» естественному спутнику Земли Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов сообщил, что детектор нейтронов и гамма-лучей АДРОН, установленный на посадочном модуле космического аппарата «Луна-25», просветит грунт естественного спутника Земли на глубину около 60 см с целью изучить его состав.

Политика Венгрия получит российский газ в обход Украины Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.

Армия и оружие Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими Украинское супероружие, о котором не раз заявлял президент страны Петр Порошенко, оказалось ржавым.

Происшествия Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области В Липецкой области фура столкнулась с грузовым поездом, сообщили 21 марта в управлении МЧС по региону.