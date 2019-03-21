Футбол
Дмитрий Аленичев останется в «Енисее» до конца сезонаГородские новости. Красноярск 01:36
Главный тренер футбольного "Енисея" Дмитрий Аленичев останется на своём посту до конца сезона в РПЛ. Как пояснили в краевом министерстве спорта, решение принято руководством клуба.
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Аленичев доработает в «Енисее» до конца сезона, несмотря на конфликт с руководством
Sport24.ruвчера в 15:34
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