Футбол

Дмитрий Аленичев: «Я бы не отпустил Зе Луиша»Спорт-Экспресс вчера в 13:25

"Быки" в рамках 3-го отборочного раунда встретятся с "Порту". Экс-полузащитник португальского клуба, который выигрывал с ним Лигу чемпионов, специально для "СЭ" дал прогноз на этот матч и оценил трансфер Зе Луиша из "Спартака" к "драконам".
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Данни: «Для Зе Луиша переход в „Порту“ – хороший выбор»

Спорт-Экспресс03:00
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