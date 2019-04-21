Футбол
Дмитрий Аленичев: «Вряд ли „Енисею“ что-то светит»Спорт-Экспресс 14:15
Аяз Гулиев
|21′
|32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
|37′
Николай Рассказов
|45′+1′
|46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
|46′
Максим Семакин
Александр Зотов
|59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
|66′
Фернандо
Михаил Игнатов
|74′
Аяз Гулиев
|83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
|88′
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
25
Мельгарехо
7
Гулиев
47
Зобнин
88
Ташаев
12
Адриано
22
Игнатов
1
Нестеренко
3
Ятченко
63
Гаджибеков
13
Грицаенко
2
Кичин
17
Савичев
8
Огуде
94
Данченко
6
Торбинский
7
Зотов
11
Саркисов
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
Было бы неправильно сказать, что нам что-то светит. Вряд ли мы догоним "Уфу", учитывая, что впереди у нас соперники не слабее "Спартака".
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