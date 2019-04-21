Футбол

Дмитрий Аленичев: «Вряд ли „Енисею“ что-то светит»Спорт-Экспресс 14:15

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
Было бы неправильно сказать, что нам что-то светит. Вряд ли мы догоним "Уфу", учитывая, что впереди у нас соперники не слабее "Спартака".
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