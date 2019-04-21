Футбол

Дмитрий Аленичев: «Енисею» уже ничего не светит, вряд ли догоним «Уфу»Советский спорт 14:26

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
Главный тренер Енисея Дмитрий Аленичев признал, что шансов сохранить прописку в РПЛ у красноярцев практически не осталось.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дмитрий Аленичев: «Вряд ли „Енисей“ спасется от вылета. Но я должен доработать до конца контракта»

Матч ТВ15:17

Аленичев подтвердил, что доработает до конца сезона

РИА Новости14:41

Олег Кононов: К сожалению, только 2:0. Но эта победа нам очень дорога

Советский спорт15:45

Пресс-конференция Кононова и Аленичева после «Спартак» — «Енисей»

Чемпионат16:40

Дмитрий Аленичев: «Вряд ли „Енисей“ спасется от вылета. Но я должен доработать до конца контракта»

Sportbox.RU15:17

Дмитрий Аленичев: «Травма Саркисова не позволила „Енисею“ сделать то, что было запланировано во втором тайме»

Спорт-Экспресс14:40

Аленичев: «Неправильно будет сказать, что „Енисею“ что-то светит в борьбе за выживание»

Sport24.ru14:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 20:11, Ашберн
Армия и оружие

Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию

Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.
Обновлено в 20:04
Происшествия

В Екатеринбурге задержали активиста «бессрочного протеста»

Активистов, которые могли быть причастны к установке надгробий, арестовывали.
Обновлено в 19:51
Футбол

Мбаппе продолжает угрожать Месси. Отрыв в гонке бомбардиров сократился до 3-х мячей

Дуван Сапата («Аталанта»): 40 очков (20 х 2). Система начисления очков происходит следующим образом: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата.
Обновлено в 17:51
Здоровье

В Год здорового образа жизни ленинградцам рекомендуется шиповник

Правда, следует учесть, что отвар из шиповника противопоказан больным сахарным диабетом, желчнокаменной болезнью, гастритом и аллергикам.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

Взрывы прозвучали в столице страны Коломбо и ее пригородах, городе Негомбо неподалеку и в городе Баттикалоа на восточном побережье острова, три — в католических церквях, где в это время шла пасхальная служба.
Обновлено в 12:31
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Политика

Зеленский собирается перезагрузить минский процесс

Готовность интенсифицировать минский процесс выразил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, победивший на выборах по данным всех экзитполов, 21 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:45
Политика

Порошенко отреагировал на данные экзитполов словами о Черчилле и Путине

Выступая в своем избирательном штабе, Порошенко прокомментировал результаты экзитполов, по результатам которых 72–73% набрал Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины

Обновлено в 15:13
Экономика

Частные инвесторы доверяют управляющим компаниям все больше

Пенсионные средства занимают около 40% всех активов под управлением УК (более 3,3 трлн руб.), и даже доходность от вложений на уровне 6% годовых увеличивает эти активы на 200 млрд руб. в год.
Обновлено в 13:46
Политика

Зеленский намерен уволить Луценко с должности генпрокурора Украины

Одерживающий победу на выборах президента Владимир Зеленский заявил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является чиновником старой команды, а вместо них он намерен назначить новых людей.
Обновлено в 15:07
Происшествия

Огонь в Забайкалье может вернуться в населенные пункты

Обновлено в 17:53
Экономика

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
Обновлено в 17:53
Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Дмитрий Иванов поставил Лолите ультиматум об уходе со сцены

Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов запрещает ей выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 04:06
Транспорт

Росстандарт вводит новый масштаб для дорожных указателей

Росстандарт вводит новый масштаб для дорожных указателей Приказом Росстандарта № 144-СТ с 1 мая 2019 года в действие вводится новый ГОСТ 58398, регулирующий применение "экспериментальных средств организации дорожного движения".
Обновлено в 17:53
Общество

В Южно-Сахалинске открылась выставка «Наши морские друзья»

Обновлено в 17:44
Общество

Михалков решил засудить торговцев биодобавками

Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
Обновлено в 19:18
Кино

На Московском кинофестивале покажут фильм о женщинах ГУЛАГа

На ММКФ в воскресенье покажут нашумевшую документальную ленту режиссера Марианны Яровской «Женщины ГУЛАГа».
Обновлено в 07:30
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии сняли на видео

В Грузии пострадали 27 человек в ходе столкновения местных жителей, этнических чеченцев, и сотрудников полиции в Панкисском ущелье.
Обновлено в 14:30
Экономика

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Политика

В штаб Зеленского приехала полиция

Кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому выписали штраф за демонстрацию заполненного избирательного бюллетеня на выборах.
Обновлено в 08:52
Политика

Биография Владимира Зеленского

Происхождение Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР (ныне - Украина).
Обновлено в 14:24
Политика

Уровень поддержки Зеленского станет рекордом для независимой Украины

Если лидер партии «Слуга народа» сохранит этот уровень поддержки до конца подсчета голосов, он станет самым популярным кандидатом в президенты в истории независимой Украины.
Обновлено в 16:26
Общество

Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года

Ранее глава РЖД Олег Белозеров говорил, что первый Северомуйский тоннель, который строился в течение 25 лет, представляет собой "бутылочное горлышко" на БАМе.
Обновлено в 11:28
Гаджеты

Как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G

Авторы использовали относительную популярность телефонов с поддержкой 2G, 3G и 4G, чтобы оценить степень внедрения и использования.
Обновлено в 05:31
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное