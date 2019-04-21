Футбол

Дмитрий Аленичев: «Енисею» уже ничего не светит, вряд ли догоним «Уфу»Советский спорт вчера в 14:26

Спартак — Енисей
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
21′
32′
Олег Данченко
Самуэль Жиго
37′
Николай Рассказов
45′+1′
46′
Бабакар Сарр
Дмитрий Торбинский
46′
Максим Семакин
Александр Зотов
59′
Александр Соболев
Артур Саркисов
Георгий Мелкадзе
Александр Ташаев
66′
Фернандо
Михаил Игнатов
74′
Аяз Гулиев
83′
Николай Рассказов
Андрей Ещенко
88′
Главный тренер Енисея Дмитрий Аленичев признал, что шансов сохранить прописку в РПЛ у красноярцев практически не осталось.
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