Дмитрий Аленичев: «Енисей» постарается отобрать очки у «Краснодара»Спорт-Экспресс 09:07

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал победный результат в матче 27-го тура чемпионата России против "Анжи" (3:1). – Было видно, что ребята поймали кураж, особенно когда сравняли счет.

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Общество Украина попытается продать завод «Свема» за 15 тыс. долларов Минюст Украины назначил на 31 мая аукцион по продаже завода «Свема» в городе Шостка Сумской области.

Общество Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.

Экономика Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.

Политика За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.

Авто Олимпийская чемпионка Шишкина продала подаренный ей BMW Чемпионка Игр-2016 в составе сборной России Алла Шишкина продала подаренный ей автомобиль BMW за успехи на Олимпиаде.

Шоу-бизнес Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.

Авто Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.

Политика Порошенко уволил начальника президентской охраны Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.

Шоу-бизнес Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.

Армия и оружие Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.

Футбол Федотов – о матче с «Рубином»: «Случилось недоразумение в лице судьи» Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвел итог матча 27 тура РПЛ против «Рубина» (0:2). Специалист обратил внимание на судью встречи Владимира Москалева (Воронеж).

Происшествия После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.

Политика В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".

Транспорт Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.

Технологии Гендиректор РКЦ «Прогресс» собирается уволить более 180 сотрудников Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщает РИА Новости.

Здоровье Врачи развенчали мифы о геморрое Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем.

Спорт Казанский «Зенит» сенсационно проиграл в финале Суперлиги Первый матч финальной серии мужской волейбольной Суперлиги закончился сенсацией.

Футбол Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом» Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

ЖКХ В Челябинске заканчивается отопительный сезон Ознакомится с распоряжением главы города можно на сайте администрации Челябинска в разделе «Нормативно-правовые акты».

Футбол Икера Касильяса выпишут из больницы в субботу Появилась новая информация о состоянии голкипера «Порту» Икера Касильяса. Три дня назад испанский вратарь перенес инфаркт на тренировке.