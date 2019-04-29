Футбол

Дмитрий Аленичев: «Енисей» постарается отобрать очки у «Краснодара»Спорт-Экспресс 09:07

Енисей — Анжи
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
5′
Евгений Гапон
Дмитрий Торбинский
8′
13′
Андрес Понсе
25′
Владислав Кулик
Иван Иванченко
Михаил Комков
26′
28′
Роланд Гиголаев
35′
Павел Долгов
39′
Апти Ахъядов
Михаил Костюков
Александр Соболев
46′
58′
Роланд Гиголаев
62′
Андрес Понсе
Магомед Эльмурзаев
Александр Соболев
63′
Александр Соболев
67′
Михаил Комков
Павел Комолов
68′
73′
Павел Долгов
Хуан Эдуардо Лескано
79′
Гаэль Ондуа
Александр Кутьин
Максим Семакин
79′
Фегор Огуде
82′
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал победный результат в матче 27-го тура чемпионата России против "Анжи" (3:1). – Было видно, что ребята поймали кураж, особенно когда сравняли счет.
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