Футбол

Дмитрий Аленичев: «„Енисей“ может отобрать очки у ЦСКА»
Спорт-Экспресс
06:54

ЦСКА — Енисей
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Георгий Щенников
4′
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев надеется, что его команда отберет очки у ЦСКА в матче 17-го тура премьер-лиги. В последних двух матчах с "Динамо" и "Ахматом" красноярцы набрали четыре очка.
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