Футбол
Георгий Щенников
|4′
Никола Власич
|15′
|31′
Александр Кутьин
Павел Комолов
Тимур Жамалетдинов
Константин Кучаев
|46′
|54′
Павел Комолов
Родриго Бекао
Яка Бийол
|55′
|60′
Александр Зотов
Кирилл Набабкин
|61′
|65′
Дмитрий Торбинский
|68′
Дмитрий Торбинский
Азим Фатуллаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
|77′
|88′
Дмитрий Ятченко
Марко Обрадович
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
14
Набабкин
29
Бийол
23
Магнуссон
2
Фернандес
11
Эрнандес
25
Бистрович
8
Влашич
42
Щенников
9
Чалов
20
Кучаев
55
Юрченко
91
Обрадович
63
Гаджибеков
2
Кичин
33
Занев
8
Огуде
7
Зотов
15
Фатуллаев
11
Саркисов
5
Комолов
10
Комков
Енисей
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев надеется, что его команда отберет очки у ЦСКА в матче 17-го тура премьер-лиги. В последних двух матчах с "Динамо" и "Ахматом" красноярцы набрали четыре очка.
Спорт-Экспресс06:54
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