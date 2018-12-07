Футбол

Дмитрий Аленичев: «„Енисей“ может отобрать очки у ЦСКА»
Спорт-Экспресс
06:54

ЦСКА — Енисей
2 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
Георгий Щенников
4′
Никола Власич
15′
31′
Александр Кутьин
Павел Комолов
Тимур Жамалетдинов
Константин Кучаев
46′
54′
Павел Комолов
Родриго Бекао
Яка Бийол
55′
60′
Александр Зотов
Кирилл Набабкин
61′
65′
Дмитрий Торбинский
68′
Дмитрий Торбинский
Азим Фатуллаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
77′
88′
Дмитрий Ятченко
Марко Обрадович
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев надеется, что его команда отберет очки у ЦСКА в матче 17-го тура премьер-лиги. В последних двух матчах с "Динамо" и "Ахматом" красноярцы набрали четыре очка.
Спорт-Экспресс06:54

Подробнее о событии

Дмитрий Аленичев: «Мы можем отобрать очки у ЦСКА»

Матч ТВ07:02

Дмитрий Аленичев: «Мы можем отобрать очки у ЦСКА»

Sportbox.RU07:02

Дмитрий Аленичев: «„Енисей“ может отобрать очки у ЦСКА»

Спорт-Экспресс06:54

«Енисей» скрывает конфликт Аленичева с игроком команды

News.ru06:34

Аленичев: рассчитываю, что «Енисей» сможет отобрать очки у ЦСКА

Чемпионат06:59

«Уже представлял, как увижу Терри в Красноярске». Серб из «Енисея» мечтает о «Челси»

Sport24.ruвчера в 08:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Футбол

«Крылья Советов» победили «Ростов», Карпина удалили с поля

Обновлено в 08:42
Футбол

«Локомотив» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы

«Локомотив» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 17-го тура Премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня на «РЖД Арене» в Москве.
Обновлено в 08:36
Футбол

«Краснодар» не смог обыграть «Уфу», «Динамо» оказалось сильнее «Урала»

В параллельном матче московское "Динамо" уверенно обыграло "Урал" — 3:1.
Обновлено в 08:40
Футбол

Главный тренер сборной Азербайджана отправлен в отставку

В субботу на заседание Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) было принято решение убрать с поста главного тренера сборной Азербайджана Гурбана Гурбанова.
Обновлено в 08:07
Футбол

Петербуржцы высказались за появление станции «Зенит»

В Санкт-Петербурге был проведен опрос по поводу переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Обновлено в 08:38
Футбол

Лукаку может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку возможно покинет английский клуб.
Обновлено в 06:43
Футбол

«ПСЖ» оценивает Рабьо в 40 млн евро

Руководство «ПСЖ» готов расстаться с игроком во время зимнего трансферного окна и оценивают его в 40 млн евро, причем ранее речь шла о 10−15 млн.
Обновлено в 08:07
Футбол

Болельщики «Интера» устроили беспорядки на стадионе «Ювентуса»

Фанаты "Интера" отметились неподобающим поведением во время игры 15-го тура Серии А с "Ювентусом" (0:1).
Обновлено в 05:26
Футбол

В РФС поздравили Мутко с юбилеем

Обновлено в 07:42
Футбол

«Крылья Советов» интересуются бывшим форвардом «Манчестер Сити»

"Крылья Советов" интересуются нападающим Валерием Божиновым, сообщает Topsport.
Обновлено в 08:39
Футбол

Полоз и Цаллагов вряд ли сыграют против «Зенита», Бабурин — возможно

Как стало известно «Матч ТВ», полузащитник Ибрагим Цаллагов и нападающий Дмитрий Полоз вряд ли сыграют за «Рубин» против «Зенита» в матче 17-го тура РПЛ в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 08:39
Футбол

Борнмут — Ливерпуль 0:2 (2-й тайм)

Обновлено в 08:10
Футбол

Выбывший игрок «Локомотива» поблагодарил болельщиков за поддержку

Обновлено в 07:48
Футбол

«СЭ»: «Балтика» уволила Ледяхова

Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов отправлен в отставку, утверждает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 05:55
Футбол

Атлетико — Алавес 3:0

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Обновлено в 06:16
ещё по теме
Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное