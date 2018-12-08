Футбол

Аленичев: обещаю, что «Енисей» будет биться до последнего
Чемпионат
09:27

ЦСКА — Енисей
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Георгий Щенников
4′
Никола Власич
15′
31′
Александр Кутьин
Павел Комолов
Тимур Жамалетдинов
Константин Кучаев
46′
54′
Павел Комолов
Родриго Бекао
Яка Бийол
55′
60′
Александр Зотов
Кирилл Набабкин
61′
65′
Дмитрий Торбинский
68′
Дмитрий Торбинский
Азим Фатуллаев
Арнор Сигурдссон
Абель Эрнандес
77′
88′
Дмитрий Ятченко
Марко Обрадович
90′+4′
Петр Занев
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после поражения в выездном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2) заявил, что его команда в оставшихся играх сделает всё возможное ради сохранения прописки в высшем дивизионе.
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ЦСКА - «Енисей»: что ожидать от последнего матча львов в уходящем году?

ИА 1-Line06 декабря в 01:11
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
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