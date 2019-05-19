Дмитрий Аленичев: «Думаю, это был мой последний матч с „Енисеем“»Матч ТВ 09:27

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после ничьей с «Динамо» (2:2) в матче 29-го тура РПЛ поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Ранее сообщалось, что специалист покинет свой пост по итогам сезона.

Дмитрий Аленичев: «Думаю, это был мой последний матч с „Енисеем“»

Спорт день за днем

Гаджеты Huawei лишится Android из-за Трампа Google прекращает сотрудничество с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании.

Музыка Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.

Баскетбол ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу Московский ЦСКА стал победителем «Финала четырех» баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Здоровье Ученые КФУ дали советы, как избежать укусов гадюк Исследователи из Казанского (Приволжского) федерального университета дали жителям Татарстана ряд советов, как избежать укусов обитающих в республике гадюк.

Политика Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса России в ПАСЕ Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Происшествия В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку "В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.

Футбол «Зенит» проиграл «Ростову» в матче РПЛ Футболисты «Ростова» одержали победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО В соответствии с конституцией страны именно президент, который является председателем СНБО, имеет право назначать или увольнять секретаря этого органа.

Политика Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир» 19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.

Общество Ветеринары напомнили о правилах ухода за питомцами в жару Ветеринары советуют в жаркое время не оставлять животных в закрытых непроветриваемых помещениях, чтобы избежать солнечного или теплового удара.

Здоровье Волгоградцам рассказали, как сохранить мозг здоровым до старости Затормозить возрастные изменения и предотвратить старческую деменцию помогут 5 секретов из материала «Волгоградской правды.ру».

Музыка Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении» Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.

Шоу-бизнес Солистка Spice Girls сообщила о своей слепоте Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Мел Би, попала в больницу в Лондоне.

Финансы Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.

Происшествия В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник Экстренные службы Москвы ведут поиски двоих подростков, которые сбежали из Центральной клинической психиатрической больницы, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в медицинских кругах.

Кино Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".

Религия Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.

Политика Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.

Происшествия Один человек погиб в ДТП на КАД в Ленинградской области Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали в воскресенье в результате столкновения двух легковых машин и "Газели" на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Ленинградской области.