Футбол

Дмитрий Аленичев: «Думаю, это был мой последний матч с „Енисеем“»Матч ТВ 09:27

Енисей — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
35′
Жоаозиньо
Фегор Огуде
Михаил Комков
36′
Александр Кутьин
40′
55′
Тони Шуньич
Александр Соболев
Арсен Хубулов
57′
Олег Данченко
64′
68′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
74′
Евгений Луценко
Вячеслав Грулев
Павел Комолов
Павел Рожков
81′
83′
Артур Юсупов
Александр Кутьин
87′
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после ничьей с «Динамо» (2:2) в матче 29-го тура РПЛ поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Ранее сообщалось, что специалист покинет свой пост по итогам сезона.
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