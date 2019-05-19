Дмитрий Аленичев: «Думаю, это был мой последний матч с „Енисеем“»Матч ТВ 09:27

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после ничьей с «Динамо» (2:2) в матче 29-го тура РПЛ поблагодарил болельщиков команды за поддержку. Ранее сообщалось, что специалист покинет свой пост по итогам сезона.

Дмитрий Аленичев: «Думаю, это был мой последний матч с „Енисеем“»

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